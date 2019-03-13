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БАВАРІЯ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО - ЧЕЛСІ БАРСЕЛОНА - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналу

13 березня 23:57 744 Читать на русском
Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналу
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Завершилися всі матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2018/19 та визначилися учасники наступного етапу змагань.

Після перемог французького Ліона та мюнхенської Баварії визначилися всі команди, що гратимуть у чвертьфіналі ЛЧ.

Ліверпуль впевнено переміг Баварію та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Із восьми клубів, що продовжують претендувати на Кубок чемпіонів, відразу чотири представляють Англію. Натомість Нідерланди, Португалія, Італія та Іспанія мають по одному представнику.

Учасники 1/4 фіналу турніру:

Аякс

Тоттенхем

Порту

Манчестер Юнайтед

Манчестер Сіті

Ювентус

Ліверпуль

Барселона

Відзначимо, що жеребкування наступних стадії головного єврокубка відбудеться найближчої п'ятниці, 15 березня. Натомість перші матчі на стадії чвертьфіналів відбудуться 9-10 квітня, матчі-відповіді – 16-17 квітня.

Барселона на класі розгромила Ліон і стала єдиним іспанським клубом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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