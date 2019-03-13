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Вербіч не допоможе Динамо в матчі з Челсі

15:23 324 Читать на русском
Вербіч не допоможе Динамо в матчі з Челсі
Беньямін Вербіч / UA-Footbal

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч пропустить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

 

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербич не зіграє у завтрашньому матчі Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи в Києві, про що повідомив у своєму Instagram.

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Словенець не встиг відновитися від ангіни, через яку гравець пропустив матч 21-го туру УПЛ проти Арсенал-Київ.

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У нинішньому сезоні вінгер провів за київський клуб 29 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів і зробивши 4 результативні передачі.

Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Челсі Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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