Главные новости футболу 11 мая: Динамо упустило победу над Зарей, Шахтер увеличил отрыв на вершине УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 мая.

Украина

Состоялись центральные матчи 28-го тура УПЛ. Динамо на последних минутах упустило победу над Зарей – Русин разочаровал расточительством, желания Цыганкова мало, а Силас эффектным ударом со штрафного зафиксировал нелогичную ничью.

Александр Хацкевич прокомментировал возможную отставку, а Юрий Вернидуб рассказал, почему не ходил на пресс-конференции. Печальный итог матча – травмы Кадара и Буяльского. Венгр в первом тайме повредил заднюю поверхность бедра, а Виталий сломал ребро и вылетел на месяц – его выносили с поля на носилках.

Шахтер воспользовался ошибкой Динамо и увеличил отрыв на вершине турнирной таблицы до 11 очков. "Горняки" победили Александрию ее же оружием и своим классом, де-факто защитив чемпионство. За победителей забивали Хочолава и Мораес. Появился слух, что Шахтер может подписать экс-защитника Динамо Евгения Хачериди, однако наставник дончан ничего об этом не слышал.

Европа

Бавария упустила шанс досрочно оформить седьмое подряд чемпионство Германии – мюнхенцев ничьей остановил РБ Лейпциг. Дортмундская Боруссия в параллельном матче перестреляла Фортуну и сократила отставание от Мюнхена до 2 очков. Интрига в гонке за титул жива до последнего тура Бундеслиги.

В Серии А продолжается борьба за Лигу чемпионов. Аталанта одолела Дженоа и поднялась на третье место. Милан также выиграл свой матч, но победа над Фиорентиной только приблизила "россонери" к топ-4. У Лацио сложная ситуация, однако римляне обыграли Кальяри.

Сегодня решающий день в АПЛ – Ливерпуль и Манчестер Сити разыграют титул. "Скаузерам" нужно побеждать Вулверхэмптон и надеяться, что "горожане" не выиграют свой поединок. Брайтон способен остановить Манчестер Сити – кому молится Ливерпуль.

Наши за границей

Не только Реал – Андрей Лунин уже имеет еще один вариант продолжения карьеры в Испании. "9 килограммов лишнего веса" и черный список – Евгений Селезнев стал частью проклятия Малаги и "угрожает" Роману Зозули.

Украинский финал Кубка Греции завершился в пользу Евгения Шахова. Его ПАОК победил АЭК Дмитрия Чигринского и завоевал второй трофей в сезоне. Морозюк с Ризеспором в сумасшедшем матче проиграл Галатасараю. Нойок шедевральным голом помог Динамо Брест разгромить соперника в Беларуси.