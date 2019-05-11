Динамо – Заря: Буяльский получил травму в матче – хавбек покидал поле на носилках

Хавбек Динамо Виталий Буяльский получил травму во время поединка против луганской Зари.

На пятьдесят восьмой минуте матча 28 тура чемпионата Украины между Динамо и Зарей полузащитник киевлян Виталий Буяльский столкнулся с голкипером луганчан Никитой Шевченко.

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После столкновения Буяльский упал на газон, держась за ребра. Игроку несколько минут оказывали помощь врачи за пределами поля, после чего забрали на специальной машине.

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