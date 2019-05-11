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Динамо – Заря: Буяльский получил травму в матче – хавбек покидал поле на носилках

11 мая 20:14 72 Читати українською
Динамо – Заря: Буяльский получил травму в матче – хавбек покидал поле на носилках
Виталий Буяльский / Фото: ФК Динамо

Хавбек Динамо Виталий Буяльский получил травму во время поединка против луганской Зари.

11’ Назарий Русин
 
Силас 90+1’
11’ Назарий Русин
90+1’ Силас

На пятьдесят восьмой минуте матча 28 тура чемпионата Украины между Динамо и Зарей полузащитник киевлян Виталий Буяльский столкнулся с голкипером луганчан Никитой Шевченко.

Кадар получил травму в поединке против Зари

После столкновения Буяльский упал на газон, держась за ребра. Игроку несколько минут оказывали помощь врачи за пределами поля, после чего забрали на специальной машине.

Динамо на последних минутах упустило победу над Зарей – Силас красиво ответил на гол Русина

К слову, сейчас в лазарете команды Александра Хацкевича находятся Фран Соль, Беньямин Вербич, Йосип Пиварич. Только начинают подпускать к играм за молодежную команду после травм Миккела Дуелунда и Артема Беседина.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Заря Виталий Буяльский Виталий Буяльский
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