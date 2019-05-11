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Нойок шедевральным голом помог Динамо Брест разгромить Городею

11 мая 22:20 143 Читати українською
Нойок шедевральным голом помог Динамо Брест разгромить Городею
Александр Нойок / фото из соцсетей

Динамо Брест на своем поле одержало убедительную победу над Городеей в матче 7-го тура чемпионата Беларуси.

Беларусь, 7 тур

Динамо Брест – Городея – 4: 0

Голы: Нойок, 33, Нехайчик, 45+1, 78, Лаптев, 90+3

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Начало разгрома Городеи положил украинец Александр Нойок, когда на 33-й минуте матча после розыгрыша штрафного мощным ударом попал в самую "девятку" ворот. В общем Динамо Брест забило в ворота гостей 4 "сухих" мяча.

Также в составе хозяев в стартовом составе вышел Алексей Хобленко и провел на поле 68 минут. А вот Артем Милевский появился на поле лишь в середине второго тайма.

Динамо Брест имеет 17 очков после 7 туров, не потерпев ни одного поражения, и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

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