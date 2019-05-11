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Вернидуб: И Динамо, и Шахтер должны давать играть арендованным игрокам, если мы им платим зарплату

11 мая 21:54 202 Читати українською
Вернидуб: И Динамо, и Шахтер должны давать играть арендованным игрокам, если мы им платим зарплату
Юрий Вернидуб / фото из соцсетей

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб после матча с Динамо подчеркнул, что выступает за участие арендованных игроков в матчах, если клуб сам платит им зарплату.

11’ Назарий Русин
 
Силас 90+1’
11’ Назарий Русин
90+1’ Силас

"В первом тайме Динамо забило быстрый гол, были еще моменты у них. Мы играли почти без моментов. Не было агрессии, а не выбегали в атаку. В перерыве поговорили, внесли определенные коррективы, сделали сразу две замены.

Шикарный гол Силаса в дополнительное время, который лишил киевлян победы, в видеообзоре матча Динамо – Заря – 1:1

Второй тайм был уже интереснее, у нас появились моменты. У киевлян было достаточно моментов, но та игра, которую сегодня продемонстрировал Никита Шевченко, заслуживает очень лестных словах. Возможно, он – лучший игрок тура. Ведь то, что он сегодня показал... Я надеюсь, что он вернулся к нам не зря.

Да и команда заиграла по-другому, появились моменты. Возможно, это где-то и незаслуженно, что киевляне сыграли с нами вничью, но это – футбол: всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, кто-то играет вничью. Мы довольны и рады этому очку.

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Почему я не ходил на пресс-конференции? После Ингульца немного подвело здоровье, не хотел ходить, и попросил своего помощника Александра Грицая. Я человек эмоциональный. Плюс могли быть какие-то провокационные вопросы, я человек прямой, мог где-то ответить, зацепиться, а у нас есть телеканалы, которые любят это все раскручивать. Поэтому я взял паузу, немного поправил здоровье.

Мнение относительно арендованных игроков? Я не отказываюсь от своих слов. Сначала у нас была дружба с Шахтером, мы брали у них много достаточно неплохих футболистов. Затем мы поссорились, потому что не давали играть этим игрокам. Хотя многие из них стали классными футболистами, и играют не только в Украине, но и в Европе.

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Сейчас я беру игроков у Динамо. И буду это делать дальше. И я считаю, что арендованные игроки должны играть. Единственное, что сейчас мы берем меньше. Как сейчас в Мариуполе 8 игроков, у нас было 6 или 7. Плохо, когда эти игроки не могут играть. Я считаю, что это неправильная политика ни Динамо, ни Шахтера. Зарплату мы платим этим ребятам. И так же было с арендованными у Шахтера. Мы им платили, а не Шахтер. Если бы мы их брали в аренду, а платил им Шахтер, это было бы несправедливо, да", – сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

Источник: Футбол 24
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