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Не только Реал – Лунин уже имеет еще один вариант продолжения карьеры в Испании

11 мая 13:45 2362 Читати українською
Не только Реал – Лунин уже имеет еще один вариант продолжения карьеры в Испании
Андрей Лунин мало играл за Леганес
Тарас Котив Тарас Котив

Андрей Лунин не может пожаловаться на отсутствие предложений относительно следующего сезона. Голкипер сборной Украины и Реала, который играет в аренде за Леганес, уже имеет несколько вариантов на 2019/20 гг.

Как сообщили в программе El Transistor на радио Onda Cero, 20-летний украинский вратарь может остаться там, где на него не очень рассчитывали. По крайней мере Леганес, где Лунин отыграл только 3 матча в чемпионате Испании и 2 в Кубке, вернулся к вопросу продления аренды сразу двух игроков Реала. Кроме Андрея, это еще атакующий полузащитник Оскар Родригес, забивший 4 гола и сделавший 4 ассиста, который стал ключевым исполнителем.

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После продления контракта с Маурисио Пеллегрино Леганес понемногу строит планы на следующий сезон. Реал был очень разочарован тем, что Лунин практически не играл в аренде, но сейчас ситуация может измениться, если 34-летний Куэльяр покинет клуб из пригорода Мадрида. "Пепинерос", очевидно, должны предложить новый план развития для украинского голкипера, если рассчитывают на него и вернулись к просьбе о продлении аренды.

Equipo ganador ️

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Также сообщают, что конкурент другого украинца, Василия Кравца, Хонатан Силва останется в Леганесе, который воспользуется опцией выкупа левого латераля за 3 миллиона евро.

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Отметим, что стоимость Лунина на Трансфермаркт упала на 3,5 млн евро за время выступлений за Леганес по сравнению с ценой, которую он получил после переезда на Бернабеу (8,5 миллиона). "Сливочные" могли бы предложить Андрею место второго вратаря только при условии, что Навас покинул бы Реал, считает AS. В Мадриде на вратарской позиции также играет сын главного тренера Зинедина Зидана – Лука, которого француз не хотел бы отпускать.

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Интересно, что в свежем номере другой мадридской газеты Marca утверждается следующее: "Украинец, похоже, остается единственным из шести ведущих арендованных игроков, кто имеет солидные шансы стали частью Реала на сезон 2019/20". У Андрея позиции получше, чем у звездных Хамеса Родригеса и Матео Ковачича, а также других молодых – Мартина Эдегора, Рауля Де Томаса и Тео Эрнандеса.

Напомним, Лунин за свои 5 официальных матчей после трансфера в Реал пропустил только 3 гола. В свою очередь он успел парировать 2 пенальти и в 3-х встречах сохранил свои ворота сухими. Его аренда в Леганесе истекает летом 2019-го, а о желании середняка Примеры продлить ее срок еще на год говорили еще и в самом начале его карьеры в Испании. Игра за молодежную сборную Украины на Чемпионате мира U-20, который стартует вскоре, может повысить его акции на испанском рынке.

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