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ПАОК Шахова победил АЕК Чигринского в финале Кубка Греции и завоевал второй трофей в сезоне

11 мая 22:29 82 Читати українською
ПАОК Шахова победил АЕК Чигринского в финале Кубка Греции и завоевал второй трофей в сезоне
Акпом против Чигринского / ПАОК

Состоялся финальный матч Кубка Греции, где ПАОК минимально победил АЕК.

Кубок Греции, финал

ПАОК – АЕК – 1:0

Гол: Акпом, 45+1

ПАОК Шахова закончил сезон без поражений – последний раз такое случалось 55 лет назад

В матче за Кубок Греции встретились две команды, в которых выступают украинцы. В составе номинальных хозяев – ПАОКа, вышел хавбек Евгений Шахов, а за АЕК полный матч провел защитник Дмитрий Чигринский.

Единственный гол в поединке забил английский нападающий Чуба Акпом в добавленное к первому тайму время. Следовательно – минимальная победа команды Шахова.

Заметим, что это уже второй трофей для команды из Салоник в текущем сезоне, ранее ПАОК завоевал чемпионство Греции, не проиграв ни в одном матче сезона.

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Украинцы за рубежом Мир Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский Евгений Шахов Евгений Шахов ПАОК ПАОК АЕК Афины АЕК Афины Греция
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