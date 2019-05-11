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Шикарный гол Силаса в дополнительное время, который лишил киевлян победы, в видеообзоре матча Динамо – Заря – 1:1

11 мая 19:49 695 Читати українською
Шикарный гол Силаса в дополнительное время, который лишил киевлян победы, в видеообзоре матча Динамо – Заря – 1:1

Динамо упустило победу над Зарей в 28 туре УПЛ (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Заря.

11’ Назарий Русин
 
Силас 90+1’
11’ Назарий Русин
90+1’ Силас

Динамовцы быстро вышли вперед, на 11 минуте игры отличился Назарий Русин. В течение матча киевляне владели инициативой, но все решилось в компенсированное время, когда Силас фантастическим ударом со штрафного положил мяч точно в правый угол.

Динамо на последних минутах упустило победу над Зарей – Силас красиво ответил на гол Русина

В итоге ничья – 1:1. Динамо набрало 62 очка, после чего отставание от Шахтера составляет 8 пунктов. Луганчане, одержав 39 баллов, поднялись на 4 место в турнирной таблице, которое дает путевку в Лигу Европы.

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