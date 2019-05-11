Хачериди близок к переходу в Шахтер, – СМИ

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди летом, вероятнее всего, изменит клуб.

Украинский центрбек греческого клуба ведет переговоры с донецким Шахтером, сейчас они находятся на продвинутой стадии, сообщает Тribuna.com.

Суркис отказался продавать Хачериди в Шахтер за 22 млн евро

Напомним, украинец перешел в ПАОК с Динамо весной прошлого года. В текущем сезоне Хачериди провел за греческий клуб лишь 11 матчей во всех турнирах.

Що з Хачеріді буде далі – у Греції пояснили ситуацію екс-динамівця, який заробляє найбільше в ПАОКу