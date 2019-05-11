Милан на выезде победил Фиорентину, Аталанта одолела Дженоа: 36-й тур Серии А, матчи субботы

В рамках 36-го тура чемпионата Италии Милан в гостях победил Фиорентину, Кальяри дома проиграл Лацио, Дженоа на выезде уступил Аталанте. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/2019, 36-й тур

Аталанта – Дженоа – 2:1

Голы: Берров, 46, Кастань, 53 – Пандев, 89

Кальяри – Лацио – 1:2

Голы: Паволетти, 90+1 – Луис Альберто, 31, Корреа, 53

Фиорентина – Милан – 0:1

Голы: Чалханоглу, 35

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В матче-открытии 36-го тура Серии А Аталанта принимала Дженоа. Бергамцы продолжают борьбу за место в топ-4. "Боги" – фавориты в этой борьбе, им необходимо набрать 7 зачетных баллов в последних трех матчах, чтобы не зависеть от результатов других команд. Дженоа же до сих пор не гарантировала себе прописку в Серии А, но уже в этом туре, в случае победы, могла решить все свои вопросы. Поэтому обеим командам было за что бороться. Уже к двадцатой минуты Аталанта усилиями Тимоти Кастаньо и Дувана Сапаты забила дважды, однако оба раза арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Бергамцы в первом тайме больше владели мячом, однако особо опасных моментов ни одна из команд не создала. На первой минуте второго тайма Муса Берров, который только вышел на замену после передачи Мартена де Рона поразил ворота соперника и открыл счет в матче. А через семь минут Тимоти Кастань удвоил преимущество своей команды. За минуту до окончания матча Горан Пандев отыграл один мяч. После этой игры Аталанта набрала 65 очков и поднялась на третью строчку, Дженоа с 36-ю пунктами осталась на шестнадцатом месте.

В еще одном матче Лацио приехал в гости к Кальяри. "Орлы" продолжают борьбу за еврокубки, поэтому победа была главной целью на этот матч. "Островитяне", имеющие теоретические шансы покинуть Серию А, надеялись на то, что соперник будет экономить силы на финал Кубка Италии. В первом тайме обе команды играли в бескомпромиссный футбол, однако больше моментов создали именно гости. В конце концов количество переросло в качество и на 31-й минуте Луис Альберто после передачи Адама Марушича вывел Лацио вперед. В начале второго тайма Карлос Хоакин Корреа удвоил счет. У Кальяри было достаточно моментов, чтобы отквитать хотя бы один мяч и на первой добавленной минуте Леонардо Паволетти таки забил. На большее просто не хватило времени. Победа принесла Лацио 58 очков и седьмое место, Кальяри с 40 пунктами остался на тринадцатой строчке.

В последнем матче дня Фиорентина встречалась с Миланом. "Россонери", которые все еще верят в то, что смогут попасть в следующую Лигу чемпионов, сегодня обязаны были побеждать. Соперник для этого был более чем подходящий, ведь "лилии" не знала вкуса побед в последних одиннадцати матчах. В первом тайме Милан значительно превосходил своего соперника и на 35-й минуте Хакан Чалханоглу после передачи Хесуса Сусо головой направил мяч в сетку ворот. Вторая половина встречи прошла в затяжных атаках Фиорентины, которая бомбила ворота соперника. Казалось мяч вот-вот залетит в ворота Доннарумма, однако Милану все-таки удалось выстоять и сохранить минимальную победу. После поражения Фиорентина с 40 пунктами осталась на двенадцатом месте, Милан набрал 62 очка и поднялся на пятую строчку.

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