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Морозюк с Ризеспором в сумасшедшем матче проиграл Галатасараю, Сивасспор Рыбаки и Гезтепе забили 6 голов на двоих

11 мая 21:00 120 Читати українською
Морозюк с Ризеспором в сумасшедшем матче проиграл Галатасараю, Сивасспор Рыбаки и Гезтепе забили 6 голов на двоих
Николай Морозюк / фото из соцсетей

Состоялись очередные матчи 32-го тура чемпионата Турции.

Турция, 32 тур

Ризеспор – Галатасарай – 2: 3

Голы: Мурич, 45, Умар, 76 – Фегули, 9, Диане, 90+1, 90+6

Гезтепе – Сивасспор – 2:2

Голы: Кадах, 10 Джером, 54, Нгандо, 83 – Килинч, 8, Эмир, 33 (авт), Демир, 80

Николай Морозюк вышел в стартовом составе Ризеспора и не сумел помочь своей команде победить Галатасарй, который является лидером чемпионата.

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Ризеспор пропустил первым, однако сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Однако Диане забил дважды уже в компенсированное арбитром время и сохранил для Галатасарая первое место.

Морозюк стал одним из лучших в составе своей команды. В активе украинца 2 перехвата, 3 выигранных единоборства. Также защитник нанес удар по воротам, попав в штангу.

Сергей Рыбалка появился на поле уже тогда, когда результат его Сивасспора против Гезтепе был окончательно установлен. Команды сыграли в сумасшедшую ничью, забив по три гола.

После 32 тура Ризеспор остался на 9 месте в турнирной таблице, а Сивасспор на 11 строчке. Между командами украинцев всего 2 очка.

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Украинцы за рубежом Турция Николай Морозюк Николай Морозюк Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка Сивасспор Сивасспор Галатасарай Галатасарай Ризеспор Ризеспор
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