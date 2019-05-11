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Фонсека прокомментировал информацию о возможном подписании Хачериди

11 мая 23:53 1370 Читати українською
Фонсека прокомментировал информацию о возможном подписании Хачериди
Паулу Фонсека / Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился эмоциями от победы над Александрией и прокомментировал информацию о заинтересованности в услугах Евгения Хачериди.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуниор Мораес
 
Евгений Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Евгений Банада
60’ Жуниор Мораес

"Великолепная победа в сложном поединке. Играли очень динамично и показали себя хорошо. К сожалению, пропустили гол со стандарта, но, в принципе, Александрия не создала у наших ворот любой опасности.

Хачериди близок к переходу в Шахтер, – СМИ

Хачериди переходит в Шахтер? Это для меня новость. Честно скажу, никогда об этом не слышал. Слышу об этом впервые. Я сразу вам скажу: у нас отличные центральные защитники.

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Чемпионат мы пока еще не выиграли, но близки к этому и постараемся добиться главной цели как можно быстрее. Когда удастся, конечно, вы увидите ребят, которые раньше имели не так много игрового времени", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

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Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека Евгений Хачериди Евгений Хачериди Шахтер - Александрия
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