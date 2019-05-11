"9 килограмм лишнего веса", черный список – Селезнев стал частью проклятия Малаги и "угрожает" Зозуле

Евгений Селезнев вновь переживает непростой период. Экс-форварда сборной Украины фактически игнорирует его Малага, оказавшаяся в шаге от громкого фиаско. Испанские же СМИ не жалеют критики в адрес 33-летнего украинца.

Можно по пальцам одной руки пересчитать тех, кто не провалился в составе "анчоусов" из последних 24-х новичков, которые пришли зимой за последние 5 лет. Особенно ужасно выглядит ситуация с трансферами в атакующую линию. Вот и сейчас, когда Селезнев приходил в команду тогда еще Муньиса, она занимала 3-е место в Сегунде с отличными шансами на попадание в топ-2 и получение прямой путевки в Примеру. Он до сих пор обещает андалусийцем помочь прорваться в Примеру и даже в шутку грозит кулаком своему хорошему другу Роману Зозуле (его Альбасете является прямым конкурентом, украинское дерби запланировано на 2-е июня) в интервью испанским журналистам.

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Однако реальность такова, что Малага впервые за 36 туров вылетела из шестерки лучших и рискует не попасть даже в плей-офф за повышение в классе. Конечно, не один украинец виноват в провалах (4 других новичка тоже ничего не вносят), но неоправданные ожидания от его трансфера в испанских СМИ часто вспоминают как одну из причин. Его уже записали в "большие разочарования января" – месяца, который стал настоящим трансферным проклятием клуба, каких-то 6 лет назад не вышедшего в полуфинал Лиги чемпионов только из-за судейства.

La maldición del mercado invernal condena al Málaga https://t.co/ieHufheUgC — Futbol Noticias (@futbolporlavena) 9 травня 2019 р.

За упомянутые трансферные окна зимнего периода только Хави Герра показал производительность, за которую не стыдно. Список неудач значительно больше, "он начинает быть бесконечным", пишет журналист Radio Marca Хуанхе Фернандес, продолжая перечнем, в который входят, по его мнению, Уче, Пеньяранда, Атсу, Альберто Буэно, Саксесс, Саму Гарсия, экс-форвард киевского Динамо Браун Идейе и собственно Селезнев. Все они вместе не забили и больше 3-х голов после зимних переходов, а большинство, как и Евгений, ни разу не отличились!

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Случай с украинским нападающим в испанских СМИ в последнее время особенно выделяют, фактически уже и не веря, что игрок может переломить эту ситуацию. Селя прибыл в Малагу по протекции Хуана Рамона Лопеса Муньиса, с которым сотрудничал еще в Днепре. К тому времени у него почти не осталось конкурентов. Коне тяжело травмировался, другие не впечатляли, так что огромные надежды возлагали на снайпера, который своими голами выводил днепрян в финал Лиги Европы-2015.

"Надежды фанатов малагиста быстро развеялись, когда те увидели 9 килограмм лишнего веса у игрока. Селезнев провел 350 минут и, конечно, не забил ни одного гола за это время. С приходом Виктора Евгений больше запомнился видео, где он практикует бокс или катается на коньках, чем работой на газоне", – пишет Фернандес для Marca. Фанаты и журналисты удивляются, что украинец занят не только футболом, но он не понимает этого изумления: "Я просто отдаю предпочтение занятиям спортом, а не пить пиво на улице".

И действительно, при новом тренере воспитанник Шахтера играет очень редко, выход в проигранной встрече с Мальоркой на 89-й выглядит как издевательство, а "анчоусы" выиграли лишь 2 матча из 10-и последних – при этом во время этих побед своего клуба Селезнев даже в заявку не попадал. Теперь ему приходится выражать недовольство: "Это впервые в карьере я не играю и не забиваю. Не буду обманывать, я очень зол. Несмотря все обстоятельства, я сам виноват, что не реализовывал возможности забить".

В апреле украинец поделился с подписчик видео своих тренировок на маленьком поле, добавив философский статус: "Если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. У тебя всегда есть выбор, никогда не сдавайся". Экс-форвард национальной команды России Роман Павлюченко посоветовал Евгению подтянуть левую ногу, а бывший партнер по сборной Украины и Днепру Руслан Ротань по-дружески троллит – "я бы на твоем месте работал над штрафными".

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- Seleznov, el último en unirse.



- Hasta 8 puntas en los últimos 4 años. pic.twitter.com/zqp90QpLex — Jᴜᴀɴᴊᴇ Fᴇʀɴᴀ́ɴᴅᴇᴢ R. (@JuanjeFernandez) 9 травня 2019 р.

За 2 дня до матча с Овьедо Селезнев снова испытывает проблемы. Из-за физического дискомфорта он не работает с партнерами, выполняя только профилактическую работу в тренажерном зале. Евгений тяжело работает, лишился тех самых 9 килограммов лишнего веса, но все еще находится в черном списке трансферов Малаги, который засосал не одного талантливого футболиста.

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