"9 килограмм лишнего веса", черный список – Селезнев стал частью проклятия Малаги и "угрожает" Зозуле

Евгений Селезнев вновь переживает непростой период. Экс-форварда сборной Украины фактически игнорирует его Малага, оказавшаяся в шаге от громкого фиаско. Испанские же СМИ не жалеют критики в адрес 33-летнего украинца.
Можно по пальцам одной руки пересчитать тех, кто не провалился в составе "анчоусов" из последних 24-х новичков, которые пришли зимой за последние 5 лет. Особенно ужасно выглядит ситуация с трансферами в атакующую линию. Вот и сейчас, когда Селезнев приходил в команду тогда еще Муньиса, она занимала 3-е место в Сегунде с отличными шансами на попадание в топ-2 и получение прямой путевки в Примеру. Он до сих пор обещает андалусийцем помочь прорваться в Примеру и даже в шутку грозит кулаком своему хорошему другу Роману Зозуле (его Альбасете является прямым конкурентом, украинское дерби запланировано на 2-е июня) в интервью испанским журналистам.
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Однако реальность такова, что Малага впервые за 36 туров вылетела из шестерки лучших и рискует не попасть даже в плей-офф за повышение в классе. Конечно, не один украинец виноват в провалах (4 других новичка тоже ничего не вносят), но неоправданные ожидания от его трансфера в испанских СМИ часто вспоминают как одну из причин. Его уже записали в "большие разочарования января" – месяца, который стал настоящим трансферным проклятием клуба, каких-то 6 лет назад не вышедшего в полуфинал Лиги чемпионов только из-за судейства.
За упомянутые трансферные окна зимнего периода только Хави Герра показал производительность, за которую не стыдно. Список неудач значительно больше, "он начинает быть бесконечным", пишет журналист Radio Marca Хуанхе Фернандес, продолжая перечнем, в который входят, по его мнению, Уче, Пеньяранда, Атсу, Альберто Буэно, Саксесс, Саму Гарсия, экс-форвард киевского Динамо Браун Идейе и собственно Селезнев. Все они вместе не забили и больше 3-х голов после зимних переходов, а большинство, как и Евгений, ни разу не отличились!
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Случай с украинским нападающим в испанских СМИ в последнее время особенно выделяют, фактически уже и не веря, что игрок может переломить эту ситуацию. Селя прибыл в Малагу по протекции Хуана Рамона Лопеса Муньиса, с которым сотрудничал еще в Днепре. К тому времени у него почти не осталось конкурентов. Коне тяжело травмировался, другие не впечатляли, так что огромные надежды возлагали на снайпера, который своими голами выводил днепрян в финал Лиги Европы-2015.
"Надежды фанатов малагиста быстро развеялись, когда те увидели 9 килограмм лишнего веса у игрока. Селезнев провел 350 минут и, конечно, не забил ни одного гола за это время. С приходом Виктора Евгений больше запомнился видео, где он практикует бокс или катается на коньках, чем работой на газоне", – пишет Фернандес для Marca. Фанаты и журналисты удивляются, что украинец занят не только футболом, но он не понимает этого изумления: "Я просто отдаю предпочтение занятиям спортом, а не пить пиво на улице".
И действительно, при новом тренере воспитанник Шахтера играет очень редко, выход в проигранной встрече с Мальоркой на 89-й выглядит как издевательство, а "анчоусы" выиграли лишь 2 матча из 10-и последних – при этом во время этих побед своего клуба Селезнев даже в заявку не попадал. Теперь ему приходится выражать недовольство: "Это впервые в карьере я не играю и не забиваю. Не буду обманывать, я очень зол. Несмотря все обстоятельства, я сам виноват, что не реализовывал возможности забить".
В апреле украинец поделился с подписчик видео своих тренировок на маленьком поле, добавив философский статус: "Если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. У тебя всегда есть выбор, никогда не сдавайся". Экс-форвард национальной команды России Роман Павлюченко посоветовал Евгению подтянуть левую ногу, а бывший партнер по сборной Украины и Днепру Руслан Ротань по-дружески троллит – "я бы на твоем месте работал над штрафными".
За 2 дня до матча с Овьедо Селезнев снова испытывает проблемы. Из-за физического дискомфорта он не работает с партнерами, выполняя только профилактическую работу в тренажерном зале. Евгений тяжело работает, лишился тех самых 9 килограммов лишнего веса, но все еще находится в черном списке трансферов Малаги, который засосал не одного талантливого футболиста.
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