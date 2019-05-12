Головні новини футболу 11 травня: Динамо втратило перемогу над Зорею, Шахтар збільшив відрив на вершині УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 травня.

Україна

Відбулися центральні матчі 28-го туру УПЛ. Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу над Зорею – Русин розчарував марнотратством, бажання Циганкова замало, а Сілас ефектним ударом зі штрафного зафіксував нелогічну нічию.

Олександр Хацкевич прокоментував ймовірну відставку, а Юрій Вернидуб розповів, чому не ходив на прес-конференції. Сумний підсумок матчу – травми Кадара та Буяльського. Угорець у першому таймі пошкодив задню поверхню стегна, а Віталій зламав ребро та вилетів на місяць – його виносили з поля на ношах.

Шахтар скористався помилкою Динамо та збільшив відрив на вершині турнірної таблиці до 11 очок. "Гірники" здолали Олександрію її ж зброєю та своїм класом, де-факто захистивши чемпіонство. За переможців забивали Хочолава та Мораєс. З'явилася чутка, що Шахтар може підписати екс-захисника Динамо Євгена Хачеріді, однак наставник донеччан нічого про це не чув.

Європа

Баварія втратила шанс достроково оформити сьоме поспіль чемпіонство Німеччини – мюнхенців нічиєю зупинив РБ Лейпциг. Дортмундська Борусія в паралельному матчі перестріляла Фортуну та скоротила відставання від Мюнхена до 2 очок. Інтрига в перегонах за титул жива до останнього туру Бундесліги.

У Серії А продовжується боротьба за Лігу чемпіонів. Аталанта здолала Дженоа та піднялася на третє місце. Мілан також виграв свій матч, але перемога над Фіорентиною лише наблизила "россонері" до топ-4. У Лаціо складна ситуація, однак римляни обіграли Кальярі.

Сьогодні вирішальний день в АПЛ – Ліверпуль і Манчестер Сіті розіграють титул. "Скаузерам" потрібно перемагати Вулверхемптон і сподіватися, що "містяни" не виграють свій поєдинок. Брайтон здатен зупинити Манчестер Сіті – кому молиться Ліверпуль.

Наші за кордоном

Не тільки Реал – Андрій Лунін уже має ще один варіант продовження кар'єри в Іспанії. "9 кілограмів зайвої ваги" і чорний список – Євген Селезньов став частиною прокляття Малаги та "погрожує" Роману Зозулі.

Український фінал Кубка Греції завершився на користь Євгена Шахова. Його ПАОК переміг АЕК Дмитра Чигринського та здобув другий трофей у сезоні. Морозюк з Різеспором у божевільному матчі програв Галатасараю. Нойок шедевральним голом допоміг Динамо Брест розгромити суперника в Білорусі.