Шахтер – Александрия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Александрию в 28 туре УПЛ (2:1). Смотрите видео голов матча Шахтер – Александрия.

В первом тайме команды обменялись голами, отличились Хочолава и Банада, а во второй половине встречи "горняки" забили победный гол, на 60-й минуте победу хозяевам принес Жуниор Мораес.

Шахтер одержал непростую победу над Александрией – отрыв от Динамо увеличился до 11 очков

Таким образом, Шахтер набрал 73 зачетных балла, оторвавшись от Динамо на 11 очков. Александрия осталась на третьей позиции с 48 пунктами в активе. Подопечные Владимира Шарана опережают Зарю и Мариуполь на 9 очков.