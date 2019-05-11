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Шахтер – Александрия – 2:1 – видео голов и обзор матча

11 мая 22:59 1163 Читати українською
Шахтер – Александрия – 2:1 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Александрия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Александрию в 28 туре УПЛ (2:1). Смотрите видео голов матча Шахтер – Александрия.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуниор Мораес
 
Евгений Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Евгений Банада
60’ Жуниор Мораес

В первом тайме команды обменялись голами, отличились Хочолава и Банада, а во второй половине встречи "горняки" забили победный гол, на 60-й минуте победу хозяевам принес Жуниор Мораес.

Шахтер одержал непростую победу над Александрией – отрыв от Динамо увеличился до 11 очков

Таким образом, Шахтер набрал 73 зачетных балла, оторвавшись от Динамо на 11 очков. Александрия осталась на третьей позиции с 48 пунктами в активе. Подопечные Владимира Шарана опережают Зарю и Мариуполь на 9 очков.

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