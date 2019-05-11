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Хацкевич – о вероятной отставке: У меня через 20 дней заканчивается контракт с Динамо

11 мая 20:01 867 Читати українською
Хацкевич – о вероятной отставке: У меня через 20 дней заканчивается контракт с Динамо
Александр Хацкевич / фото: Футбол 24

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал ситуацию с возможной сменой наставника команды.

11’ Назарий Русин
 
Силас 90+1’
11’ Назарий Русин
90+1’ Силас

"В вашем вопросе звучит слово "отставка". У меня через 20 дней заканчивается контракт.

Шикарный гол Силаса в дополнительное время, который лишил киевлян победы, в видеообзоре матча Динамо – Заря – 1:1

Михайличенко? Он со мной точно не разговаривал", – сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции, реагируя на вопрос одного из журналистов.

Отвечая на вопрос, был ли у него разговор с руководством клуба о продлении контракта или завершения сотрудничества, Хацкевич сказал: "Ожидайте".

Динамо на последних минутах упустило победу над Зарей – Силас красиво ответил на гол Русина

Источник: Футбол 24
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Главное Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев - Заря
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