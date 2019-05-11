Хацкевич – о вероятной отставке: У меня через 20 дней заканчивается контракт с Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал ситуацию с возможной сменой наставника команды.

"В вашем вопросе звучит слово "отставка". У меня через 20 дней заканчивается контракт.

Шикарный гол Силаса в дополнительное время, который лишил киевлян победы, в видеообзоре матча Динамо – Заря – 1:1

Михайличенко? Он со мной точно не разговаривал", – сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции, реагируя на вопрос одного из журналистов.

Отвечая на вопрос, был ли у него разговор с руководством клуба о продлении контракта или завершения сотрудничества, Хацкевич сказал: "Ожидайте".

Динамо на последних минутах упустило победу над Зарей – Силас красиво ответил на гол Русина