Динамо – Заря: Русин разочаровал расточительством, желания Цыганкова мало, Силас эффектно зафиксировал нелогичную ничью

Динамо расписало ничью с Зарей в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Потеря очков в предыдущем туре фактически лишила Динамо надежд на чемпионство, однако Александр Хацкевич обещал, что его команда будет бороться за результат до последнего матча. Заря же должна набирать очки в каждой игре – луганчане воюют за еврокубки. Юрий Вернидуб несколько удивил стартовым составом, оставив в запасе Силаса и Будкивского.

Динамо – Заря: онлайн-видеотрансляция матча – как это было

Динамо с первых минут завладело инициативой и атаковало флангами. Наибольшей активностью отличались Цыганков и Де Пена. Первый момент во встрече возник после навеса Виктора на Карлоса – тот неудачно замкнул головой. Правый фланг обороны Зари откровенно проваливался. Как только там оказался Цыганков – хозяева этим воспользовались. Миколенко подыграл партнеру, тот вырезал классный прострел на Русина, а Назарий переправил мяч в сетку.

Цыганков заметно выделялся на поле: действовал по всему фронту атаки, интересно смещался в центр. Впоследствии Виктор уже сам наносил удар с правого края. Качнул двух оппонентов и пробил в дальнюю "шестерку" – голкипер вытащил. Динамо продолжало больше атаковать левой бровкой благодаря двужильному Миколенко, но острый эпизод возник спонтанно – подача Андриевского из глубины едва не залетела за шиворот вратарю.

Заря к концу первого тайма ответила лишь двумя неточными ударами Хомченовского после смещений с фланга в центр. Обоим не хватило точности. Динамо имело все шансы закрепить преимущество еще до перерыва, поймав соперника на контратаке. Буяльский вертикальным пасом разрезал оборону Зари, но Русин не реализовал выход один на один с Шевченко. Форвард упустил роскошную возможность оформить дубль.

Юрий Вернидуб попытался перевернуть игру, выпустив в перерыве Силаса и Будкивского со скамейки запасных. Впрочем, значительного улучшения игры Зари не наблюдалось. Старт второго тайма вышел несколько хаотичным, но Динамо все равно имело преимущество. Де Пена чудом не воспользовался прострелом с правого фланга от Кендзеры – у уругвайца не вышел акцентированный удар головой.

Зато в созидании Карлос выглядел перспективно: дриблингом разрывал Караваева, неплохо забрасывал из глубины, выкатил идеальный пас на Русина в контратаке. Назарий, в свою очередь, второй раз любезно простил Заря за провал обороны – с прекрасной позиции перед воротами умудрился пробить прямо в голкипера. Гости претендовали на пенальти после борьбы Будковского и Шабанова, но Екатерина Монзуль проигнорировала эпизод.

В дальнейшем игру подрывали действия Цыганкова. Он создал себе три шанса – с тремя дальними выстрелами Виктора справился голкипер. На другом конце поля киевлян спасал Бойко. Денис парировал удар в упор от Громова, а финальный спурт Зари в виде навесов пользы никак не приносил. Все решилось в добавленное время, когда Силас фантастическим ударом со штрафного положил мяч точно в правый угол.

В итоге ничья – 1:1. Динамо набрало 62 очка, после чего отставание от Шахтера составляет 8 пунктов. О чемпионстве не стоит заикаться. Еще один минус для киевлян – травмировались Кадар и Буяльский. Луганчане, заработав 39 баллов, поднялись на 4 место в турнирной таблице, которое дает путевку в Лигу Европы.

Шикарный гол Силаса в дополнительное время, который лишил киевлян победы, в видеообзоре матча Динамо – Заря – 1:1

Динамо наиграло на победу, подвел Русин

"Возможно, матч закончился с не вполне закономерным результатом", – признает Юрий Вернидуб. Хозяева до определенного момента контролировали ситуацию и регулярно обостряли. С такой Зарей вопрос о победителе можно было снимать еще в первом тайме, но Русин не похоронил соперника. Назарий появился в старте, забил быстрый гол (хотя на повторах кажется, что мяч в сетку переправил Чеберко), однако своим шансом не воспользовался.

Даже форвард средней руки должен реализовывать такие возможности, которые сегодня для Русина создали Буяльский и Де Пена. Две идеальные передачи от партнеров, два полноценных выхода один на один с вратарем, две ситуации, которые способны изменить твое будущее в клубе. А Назарий бьет в голкипера. К тренерскому штабу немало вопросов относительно способов использования 20-летнего нападающего на поле, однако после сегодняшнего матча парню нет оправдания.

"Два выхода один на один, но реализации нет. Те два момента, которые создала для него команда, я не могу быть доволен его действиями. Такие моменты надо забивать 10 из 10. И не было бы такого конца, чтобы потом после игры сидеть и голову склонять. За это тоже нужно отвечать. Да, он старался, молодец, но где результат? " – справедливо спрашивает Александр Хацкевич.

Цыганков и Миколенко – молодцы, а дальше?

Положительных слов за матч с Зарей заслуживают Виталий Миколенко и Виктор Цыганков. Вице-капитан выступал генератором лучших идей, разгонял львиную долю атак "бело-синих". Создал единственный гол и еще несколько хороших моментов для себя и партнеров. В середине второго тайма, когда Динамо редко вспоминало о чужих воротах, именно Цыганков проявлял самое большое желание и пытался хоть как-то беспокоить Шевченко.

Опять понравилась настойчивость Миколенко, который терроризировал фланг Караваева регулярными подключениями. Смело обыгрывал оппонентов, подавал в штрафную, неплохо взаимодействовал с Де Пеной. Кстати, Карлоса тоже можно отметить со знаком "+" за ряд разумных передач и своевременный дриблинг, но его завершающие удары головой были далеки от идеала.

Другое дело, почему низкий уругваец, который никогда не отличался игрой на втором этаже, вообще становился адресатом этих подач. Этот вопрос нужно задавать главному тренеру. Как и об эффективности треугольника центрхавов. Моменты все равно возникают вследствие индивидуальных действий отдельных игроков, а не командной химии.

Вернидуб перемудрил с составом, но заменами достиг результата

Заря провела очень слабый первый тайм и невнятно начала второй. Вырвать ничью помогли джокеры Силас и Будковский, которых наставник почему-то оставил с первых минут в запасе и выпустил в перерыве. О бразильце говорить лишнего не надо – он сам заработал и сам реализовал решающий штрафной.

Филипп непосредственно на счет не повлиял, но дал Заре хоть какие-то шансы впереди. После перерыва навесы луганчан имели адресата, что создавало проблемы обороне Динамо. Юрий Вернидуб мог получить комплименты еще и за появление Громова (Артем должен был раньше сравнять счет, расстреливая с нескольких метров Бойко), но голкипер Динамо был против.

Впрочем, сегодня Заря, несмотря на положительный итог, не понравилась. Крайне слабая игра впереди и серьезные провалы в обороне. Этот матч в первую очередь не выиграло Динамо – Заря же просто распаковала не совсем заслуженный подарок.