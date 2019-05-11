Шахтер – Александрия: "горняки" бьют команду Шарана его оружием и своим классом, де-факто защитив чемпионство

Шахтер благодаря голам Давита Хочолавы и Жуниора Мораеса переиграл на своём поле Александрию, сделав весомый шаг к чемпиониству.

Шахтер после осечки Динамо с Зарей был не прочь увеличить отрыв до 11 очков, поэтому с первых минут стал обострять ситуацию на поле. Уже на 3-й забить мог Жуниор Мораес – получилось неуклюже, но из-за рикошета Панькив не смог поймать мяч, отбив его на угловой. Это была его первая ошибка; вторую он допустил через несколько секунд, не справившись с замыканием Хочолавы. Давит продавил Банаду и пробил в ближний угол, Панькив парировал в штангу, а затем не смог совладал с отскоком, влетев с мячом в ворота. 1:0 – казалось, это начало погрома.

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Впрочем, Александрия быстро пришла в себя, наладив оборонительную игру и сведя атаки Шахтера к различным прострелам и дальним ударам. Многие из них запорол Мораес, который упустил шанс прервать голевую засуху на 19-й и 23-й минутах – выстрел с дистанции прошел выше, а замыкание низом в касание метров с 18-ти пришлось прямо в Бабогло. Постепенно игра все больше и больше переходила в позиционную фазу, а Александрия стала пробовать верховые передачи – так, после закидушки от Гречишкина на 29-й Задерака выстрелил из пределов штрафной выше ворот.

Оборона Шахтера намёков не поняла. На 31-й минуте Задерака сделал последнее предупреждение, спокойно исполнив подачу-удар в штрафную. Защитники выбили мяч на угловой, с которого исполнил навес Гречишкин – точно на голову Банады, которому удалось продавить Коваленко и пробить под самую перекладину. 1:1 – именно такой счёт держался вплоть до свистка на перев. До него "горнякам" удалось провести лишь несколько неудачных комбинаций и дальних ударов, хотя в компенсированное время Кривцов классно замкнул подачу Тете из глубины – Панькив поймал мяч.

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Второй тайм "горняки" начали с безумного давления на скоростях, которые в УПЛ могут демонстрировать только они сами. Шахтер держал мяч на чужой половине поля, высоко накрывая александрийцев в случае потерь, терроризируя гостей подачами, прострелами, угловыми и штрафными, но те с огромным трудом держались. Впрочем, сколько ниточке ни виться, а конец будет; на 59-й минуте Исмаили после фланговой передачи пробил с левого края штрафной выше ворот с рикошетом, заработав угловой. Алан Патрик принялся его исполнять, навесив точно на голову Мораесу, а тот головой отправил мяч точно под дальнюю штангу – 2:1!

После забитого гола Шахтер успокоился, катая мяч в центре и выдёргивая футболистов Александрии с оборонительных линий. У подопечных Шарана атакующая игра откровенно не ладилась, а "горняки", измотав "жёлто-черных", с 70-их минут снова начали обострять. На 72-й это вылилось в удар Тете из центра штрафной, который в последний момент успели заблокировать защитники, а в 74-й новичку донеччан буквально мгновения не хватило до замыкания прострела Исмаили – а мог быть гол в пустой угол. Впрочем, на 79-й минуте Александрия едва не наказала соперника за расточительность – это Пономарь, который только вышел на поле, с нескольких метров головой пробил над перекладиной.

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Завершение поединка Шахтеру удалось провести без паники у своих ворот. Донеччане впенено оборонялись против Александрии, которая могла только забрасывать штрафную неточными подачами. На 83-й Соломон мог закрыть все вопросы третьим голом, однако его точный удар между ног Панькиву в статистику не пошёл из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу команды Пауло Фонсеки.

Таким образом, Шахтер набрал 73 зачётных балла, оторвавшись от Динамо до 11 очков. Александрия осталась на третьей позиции с 48 пунктами в активе. Подопечные Владимира Шарана опережают Зарю и Мариуполь на 9 очков.

Очередная победа Шахтера на классе

"Горняки" в текущем сезоне очень напоминают Барселону. Каталонцы также доминируют в Ла Лиге с огромным отрывом, однако при этом позволяют соперникам играть в свой футбол – всё равно "блаугранас" потом поднимут темп, выпустят лидеров и заберут три очка. Шахтер в текущем сезоне далёк от собственного идеала, что доказал и матч против Александрии, однако когда "оранжево-чёрным" действительно нужно забивать – они становятся безудержными.

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Александрия вышла с грамотным планом на игру, собираясь обороняться схеме 4-4-2 с агрессивным прессингом и максимальной плотностью позади. Даже ранней гол не смутил гостей, которым довольно быстро удалось свести поединок к позиционной и физической борьбе на комфортных для себя скоростях – "горнякам" постоянно не хватало пространства и времени, они спешили и делали мелкие помарки. Показательной была игра Мораеса, который при всей своей активности трижды пробивал в защитников или с рикошетом от них, а также отдавал за сильного передачи. Александрия постепенно смелела, провела несколько подходов и забила со стандарта, снова сев в оборону парировать прострелы и подачи хозяев.

Это была игра по правилам Владимира Шаран, однако после перерыва Шахтер банально поднял темп на уровень, недоступный большинству команд чемпионата – особенно прагматичной Александрии, которая делает ставку на стандарты и игру от чужих ошибок. Тайсон расширил фронт атаки, разрушая стройность линий, а все переходные этапы команда Фонсеки накрывала агрессивным прессингом на чужой половине поля. Перманентный навал приводил к появлению всё больших зон в штрафной и перед ним; оттуда начали проходить незаблокированные удары, которые приносили стандарты и, наконец, победный гол.

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После этого игра была сделана. Александрия при попытке открыться сразу же получала контратаки, которые лишь чудом не завершились новыми голами Шахтера; без атак, однако, нельзя было добыть стандартов, поэтому на последних минутах гости попытались забросать штрафную соперника. Получилось ужасно, а удар Пономаря на 80-й был случайностью, а не закономерностью. У ворот Пятова во втором тайме не было одного опасного момента, кроме этого.

Шахтер одержал непростую победу, которая стала следствием его преимущества в классе. Индивидуальные действия таких сверхбыстрых и техничных футболистов, как Тайсон, Мораес и Исмаили, привели к открытию зон, прострелов и ударов после них. Лучшее командное взаимодействие проявилось во втором тайме при качественном прессинге александрийцев, а возможность и опыт игры на самом высоком темпе в течение значительных отрезков времени стало объединяющим фактором преимущества донеччан. Шахтеру, которому нужна победа, украинские середняки составить конкуренцию не могут.

Александрия бита собственным же оружием

Стоит отметить нетипичность победы Шахтера, ведь оба его гола пришли со стандарта. Да, они стали следствием общего давления на ворота Александрии, однако этого можно было ожидать – а вот такую ставку на подачи и прострелы от "горняков" увидишь не часто. Одной из причин было отсутствие Цурикова и Лучкевича, которые могли бы наказывать Болбата/Матвиенко и Исмаили за высокие позиции. И, всё же, высокие футболисты команды Шарана не имели права позволить сопернику так легко обострять игру из данных зон.

Первый гол вообще поразил своей наглостью, ведь Хочолова замыкал из-под Банады – опорника, который в текущем сезоне забил уже шесть голов ударами головой. Проигрывать воздух для таких футболистов является моветоном. Второй гол также не стал следствием каких-то хитрых перемещений в штрафной – Мораес просто качнул Гречишкина и выпрыгнул. Два довольно простых момента, без ошибок в которых счёт мог быть даже на пользу Александрии.

Шахтер – без пяти минут чемпион

Это было очевидно ещё после ничьи в Классическом, а осечки Динамо в следующих турах окончательно убили мизерную надежду на продолжение борьбы за золото. Перед матчем с Александрией ещё существовала призрачная надежда на то, что расслабленный Шахтер оступится, однако гол уже на 4-й минуте встречи ярко продемонстрировал заведённость "оранжево-чёрных". Они не собирались отдавать то, что им в этом сезоне принадлежит по праву сильного.

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В конце концов, "горняки" дожали соперника и увеличили отрыв от киевлян до 11 очков за четыре тура до завершения первенства – и уже следующий может принести золотые медали официально. Скорее всего, чемпионы положат их в Кубок Украины, который с вероятностью в 99% будет выигранным через четыре дня у Ингульца.

Матч против Александрии чем-то напоминал данный сезон. Шахтер трудно начал, но по ходу дела прибавил в скоростях и включил высочайший класс. Победные голы, как и с Александрией, забивал перехваченный у Динамо нападающий Мораес, но часто им предшествовали существенные трудности. Донеччане справились практически со всеми – даже с собственной обороной, которая с декабря не пропустила ни одного гола до сего дня. "Горняки" оказались командой с лучшим ресурсом и более сильным характером, заслужив почти добытое чемпионство настолько же, насколько они заслужили победу над Александрией.

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