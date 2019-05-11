Кадар получил травму в поединке против Зари

Защитник Динамо Тамаш Кадар из-за повреждения не смог продолжить поединок против Зари.

На тридцать девятой минуте матча 28 тура чемпионата Украины между Динамо и Зарей защитник киевлян Тамаш Кадар столкнулся с хавбеком луганчан Владиславом Кочергиным.

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В результате столкновения венгерский центрбек получил травму. Футболист держался за заднюю поверхность бедра и был заменен на Артема Шабанова.

Дуэлунд вернулся после травмы на поле и помог Динамо U-21 разгромить Зарю U-21

К слову, сейчас в лазарете команды Александра Хацкевича находятся Фран Соль, Беньямин Вербич, Йосип Пиварич. Только начинают подпускать к играм за молодежную команду после травм Миккела Дуелунда и Артема Беседина.