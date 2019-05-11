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РБ Лейпциг помешал Баварии оформить чемпионство, Шальке без Коноплянки не смог обыграть Байер: 33-й тур Бундеслиги

11 мая 18:33 138 Читати українською
РБ Лейпциг помешал Баварии оформить чемпионство, Шальке без Коноплянки не смог обыграть Байер: 33-й тур Бундеслиги
Байер – Шальке – 1:1 / Твиттер ФК Байер

В рамках 33-го тура Бундеслиги Байер и Шальке не смогли выявить сильнейшего, Хоффенхайм уступил Вердеру, Ганновер уверенно переиграл Фрайбург, а Боруссия М уничтожила Нюрнберг.

Чемпионат Германии, 33-й тур

Аугсбург – Герта – 3:4

Голы: Хан, 10, Грегорич, 50, (пен), 70 – Платтенхардт, 47, Груич, 66, Калу, 75, 90+3, (пен.)

Байер – Шальке – 1:1

Голы: Хаверц, 31 – Бургшталлер, 47

Нереализованный пенальти: Калиджури, 53

Боруссия Д – Фортуна – 3:2

Голы: Пулишич, 41, Дилэйни, 53, Гётце, 90+2 – Финк, 47, Ковнацки, 90+5

Удаление: Бодзек, 83

Нереализованный пенальти: Люкебакио, 58

Ганновер – Фрайбург – 3:0

Голы: Антон, 39, Бебу, 51, Уоллес, 81

Хоффенхайм – Вердер – 0:1

Голы: Й. Эггештайн, 39

Нюрнберг – Боруссия М – 0:4

Голы: Дрмич, 56, Мюль, 63 (аг), Азар, 65, Закария, 80

РБ Лейпциг – Бавария – 0:0

Штутгарт – Вольфсбург – 3:0

Голы: Кастро, 45+1, Донис, 55, Дидави, 83

Герта в сверхрезультативном матче вырвала победу у Аугсбурга. Хан на 10-й минуте открыл счет в матче, а после перерыва Платтенхардт сравнял счет. Грегорич мгновенно вывел Хоффенхайм с пенальти. Груич снова сравнял счет на 66-й минуте. Впрочем, команды еще по разу отличились, авторами стали Грегорич и Калу, но в компенсированное время ивуарийский форвард оформил дубль ударом с пенальти.

Байер и Шальке расписали мировую. На 31-й минуте Хаверц открыл счет в матче, но Шальке после перерыва не только его сравнял, но и должен был выходить вперед, но Калиджури не реализовал пенальти.

Боруссия Д минимально победила Фортуну и все еще имеет шансы на чемпионство. В первом тайме Пулишич открыл счет в матче, однако после перерыва Финк сравнял счет. Дилэйни через 6 минут снова вывел "желто-черных" вперед, но Фортуна была снова делать счет ничейным, однако Люкебакио не реализовал пенальти. В компенсированное арбитром время команды обменялись голами Гётце и Ковнацки.

Ганновер дома разгромил Фрайбург. В конце первого тайма Антон открыл счет в матче, а во втором Бебу и Уоллес сделали счет разгромным.

Вердер на выезде минимально переиграл Хоффенхайм. Йоганнес Эггештайн в конце первого тайма открыл счет в матче и этот гол так и остался единственным в игре, хотя еще один гол Эггештайна отменил арбитр.

Боруссия М уничтожила Нюрнберг. Менхенгладбахцев начали забивать только во втором тайме. Дрмич, Азар и Закария отличились в воротах, еще один гол в свои ворота забил Мюль.

РБ Лейпциг удержал безголевую ничью с Баварией. Несмотря на преимущество мюнхенцев во владении, Лейпциг ничем не уступал по ударам. Горецка даже забил в начале второго тайма, однако гол отменили после просмотра повтора.

Штутгарт дома разгромил Вольфсбург. Кастро открыл счет в матче в конце первого тайма, а во втором тайме донес и Дидави сделали преимущество "швабов" разгромной.

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