Главные новости футбола 8 июля: Ярмоленко прилетел на медосмотр в Вест Хэме, Вида всколыхнул сеть фразой "Слава Украине"

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 июля.

Ярмоленко в шаге от перехода в Вест Хэм

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко заканчивает свой переход из дортмундской Боруссии в Вест Хэм. Немецкий клуб подтвердил факт переговоров и назвал сумму, которую хочет получить за игрока.

Английские СМИ сообщают, что стороны пришли к соглашению по трансферу, а немецкие издания утверждают, что Ярмоленко прилетел в Лондон и сегодня пройдет медосмотр в Вест Хэме.

Боруссия Д уже определилась с заменой Ярмоленко – ею станет форвард Кристал Пэлас Вилфрид Заха. "Футбол 24" проанализировал, почему дортмундцы хотят продать украинца, который выжал из себя максимум.

Вида нашумел фразой "Слава Украине!"

Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией на ЧМ-2018 украинцам, кричав фразу "Слава Украине". Вукоевич, который уже завершил карьеру, не получил особой критики, зато Вида даже мог быть дисквалифицирован за наш патриотический слоган, но получил лишь предупреждение от ФИФА.

"Футбол 24" объяснил, как россияне дважды опозорились теорией заговора в отношении экс-динамовца на Мундиале. Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что Вида имеет право публично выражать уважение к Украине, а болельщики Динамо вывесили баннер в честь Домагоя во время матча с Люцерном.

Впоследствии Хорватский футбольный союз сделал заявление по этой ситуации, а также сам Вида официально прокомментировал скандал. Зато публичные лица в России продолжают говорить в адрес хорвата неприятные слова.

Европейские топ-новости

Фернандо Йерро официально покинул пост главного тренера сборной Испании. Одним из перетендентив на его замену называют Рафаэля Бенитеса.

Бразильский полузащитник Барселоны Паулинью вернулся в Гуанчжоу Эвергранд. Очень выгодный трансфер для каталонцев и самого футболиста.

Зато Криштуану Роналду отказался переходить в китайский чемпионат, отклонив контракт века – 200 миллионов евро за 2 года.