Павелко: Вида имеет право публично выражать уважение Украине

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию вокруг видео-обращения Домагоя Виды и Огнена Вукоевича после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия, в котором защитник сказал "Слава Украине!"

"Федерация футбола Украины и я лично заняли жесткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира!

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У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им!

За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам!

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Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну!!! И Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018! Слава Хорватии! Слава Украине!!!", – написал Павелко в своем Фейсбук.