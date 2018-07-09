Неоправданные ожидания и перспективные конкуренты. Почему Боруссия Д хочет продать Ярмоленко, который выжал максимум

Дортмундская Боруссия планирует продать Андрея Ярмоленко. "Футбол 24" объясняет, почему это решение является обоснованным, и выясняет, насколько виноват в этой ситуации сам украинец.

Андрей Ярмоленко вскоре покинет дортмундскую Боруссию. "Шмели" твердо настроены продать украинца после одного сезона сотрудничества. Андрей не начал с командой летнюю подготовку под руководством нового тренера и получил разрешение вести переговоры с другими клубами. На "Сигнал Идуна Парк" на него не рассчитывают, их пути, скорее всего, разойдутся.

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Пришло время ответить на главные вопросы о том, почему лидер сборной Украины не закрепился в Боруссии. А также выяснить, насколько ситуация зависела от самого Ярмоленко.

Статистика Ярмоленко в Боруссии Д:



Бундеслига – 18 матчей, 1042 минуты, 3 гола, 2 ассиста

Лига чемпионов – 6 матчей, 378 минут, 1 гол, 1 ассист

Кубок Германии – 2 матча, 180 минут, 2 гола

Ярмоленко провалился в Боруссии?

Скорее нет. Многие могут поспорить, причина – в разных ожиданиях. Статус многолетнего лидера Динамо и сборной Украины давал повод считать, что Ярмоленко готов к топ-чемпионату, однако прошлый сезон доказал – это было не совсем так. С первых матчей за Боруссию бросалось в глаза, что Андрею непривычно (и от того трудно) работать на новом уровне интенсивности. Именно из-за такого напряжения случались досадные промахи в пустые ворота, которыми в основном и запомнился украинец в Дортмунде.

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Более высокие скорости, необходимость постоянной концентрации и идеального взаимопонимания с партнерами. После стольких лет игры в слабой УПЛ и пребывания в роли главной звезды Динамо Ярмоленко априори имел бы огромные трудности в новой системе. Стоит отдать должное – он сделал все от себя зависящее, чтобы приспособиться к ней. Приглушил в себе индивидуалиста, максимально выкладывался на поле, работал над своими слабыми сторонами, пытался выполнять задачи Петера Боса (Петер Штегер, говорят, игре в атаке вообще уделял минимум внимания).

На основании этого в первую очередь нужно формировать оценку периода Ярмоленко в Боруссии. Словом "провал" выступления Андрея в "черно-желтой" футболке характеризовать нельзя. Не оправдал ожидания большинства? Возможно. Нужно понимать, что в немецком чемпионате он – не звезда, а просто трудолюбивый игрок.

Как бы мы не любили Андрея, но его уровень не слишком превышает средний уровень Бундеслиги. 6 голов и 3 ассиста в 26 матчах – это достаточно низкие показатели результативности, но не плохие цифры для первого сезона Андрея за пределами УПЛ. Без травмы и смены тренера посреди сезона они могли бы быть и лучше.

Почему же Боруссия продает его?

Трансферные кампании "шмелей" в последнее время вызывают очень много вопросов. Возвращение "блудных сыновей" Кагавы, Гетце и Шахина, которые без Юргена Клоппа не могут вернуться на прежний уровень, демарши Обамеянга и Дембеле, где клуб загнал себя в тупик и должен был уступать, приобретение молодых игроков в первую команду без ведома главного тренера, ну и постоянные "тайные списки из футболистов, которые должны уйти" в течение прошлого сезона.

Учитывая это, нельзя сказать, что Ярмоленко продают, потому что он больше всех разочаровал руководство. Боруссия объяснила продажу Андрея желанием работать на перспективу, однако это просто нейтральные слова для прессы. "Шмели" всегда действовали на перспективу, это не что-то новое, это не причина продажи украинца. Трансфер Ярмоленко просто выбивался из общей картины (даже больше приобретений Мхитаряна и Шюррле). Однако несколько объективных причин такого шага от Боруссии все же существует:

1. Ярмоленко не проявил себя на 25 млн евро.

Боссы "шварцгельбен" как раз были среди того большинства, которое имело слишком высокие ожидания относительно Андрея. Для Боруссии подписание Ярмоленко стало приятным сюрпризом в конце лета-2017 (все помнят цепочку: 222 млн евро в Барселону за Неймара, 115 млн евро в Боруссию за Дембеле, 25 млн евро в Динамо за Ярмоленко).

Дортмундцы не покупали украинца ранее, поскольку он был слишком дорогим. И дело здесь не только в переоценке Ярмоленко Игорем Суркисом, но и в том, что Боруссия не могла себе позволить подписать топ-игрока (даже если бы Динамо просило 20 млн евро). Андрей стал 4 самым дорогим приобретением БД, а рекордный Шюррле стоил всего на 5 млн больше.

Конкуренты, новые вызовы, шансы и трудности. Перспективы Андрея Ярмоленко в Боруссии

Соответственно, в Дортмунде ожидали, что в команду пришла звезда определенного масштаба. Его покупали не на конкретную позицию на поле (фланги были укомплектованы еще до продажи Дембеле: Филипп, Пулишич, на карандаше был Санчо, в лазарете Ройс и Шюррле), а чтобы он был звездой – где нужно, самостоятельно делал результат. Ярмоленко не оправдал завышенных ожиданий Боруссии, которая за него переплатила.

2. Ярмоленко проиграл конкуренцию, а она только растет.

Украинец после зимней паузы начал терять доверие Петера Штегера. Далее была травма, из-за которой он пропустил февраль-март, а концовку сезона Андрей провел преимущественно на скамейке запасных. Восстановился Филипп, набрал некую форму Шюррле, начал получать шансы Санчо, не опускался ниже определенного уровня Пулишич.

Весной конкуренция у Ярмоленко увеличилась, а он ее не выдержал. Теперь бороться за основу ему было бы еще труднее: Кристиан Пулишич – звезда, которая постепенно и уверенно сходит, Джейдон Санчо – суперперспективный тинейджер, Андре Шюррле – в него упорно верит руководство, Макс Филипп – провел хороший сезон, Марк Ройс – без комментариев, новичок Мариус Вольф – прекрасно зарекомендовал себя в Айнтрахте.

Перенасыщение фланговых (Ройс в этом списке лишь условно) игроков очевидно, от кого-то нужно избавляться. Учитывая вышеуказанные характеристики, вполне понятно, почему выбор пал на Ярмоленко. 28-летний Андрей должен быть на голову сильнее молодых конкурентов, чтобы получать игровое время. Они-то будут прогрессировать, через сезон того же Санчо можно будет по сценарию Дембеле за кучу "золота" выменять, а от нашего соотечественника нужна польза здесь и сейчас.

3. Позже Боруссия не получит за Андрея больше денег.

Теоретически дортмундский клуб мог дать Ярмоленко еще один шанс на следующий сезон. На "Сигнал Идуна Парк" пришел новый тренер Люсьен Фавр, который поискал бы для Андрея место в команде. Впрочем, возвращаясь к предыдущему пункту, Боруссия должна "сплавить" кого-то из фланговых хавбеков/форвардов.

Всех остальных (кроме Шюррле), несмотря на возраст, потом можно будет продать выгоднее, а Ярмоленко – нет. Если сейчас идут переговоры по цене от 20 млн евро (дает Вест Хэм) до 30 млн евро (просит Боруссия), то следующим летом эти суммы за почти 30-летнего игрока с огромной вероятностью упадут примерно на 30-40%.

4. Слабый универсализм украинца.

А деньги Боруссии нужны – в команде нет центрфорварда. После продажи Обамеянга во второй части сезона в центре нападения неплохо выглядел арендованный Батшуаи, но его контракт "шмели" не выкупили у Челси. В последних матчах на острие играл Филипп – именно его будет использовать Люсьен Фавр в центре нападения, если боссы не подпишут форварда. Также на этой позиции способен сыграть Шюррле.

Филипп и Шюррле – далеки от идеала в роли центрфорварда, но они лучше там за Ярмоленко. И это главное. Андрей, выходя в центре атаки, выглядел очень неубедительно. Если прошлым летом, покупая украинца у Динамо, представители Боруссии не раз выражали надежду, что Ярмоленко подстрахует позицию Обамеянга в центре нападения, то теперь его даже не называют среди потенциальных вариантов.

На полученные от продажи Ярмоленко деньги Боруссия собирается купить Уилфрида Заху – одного из лидеров Кристал Пэлас. Очень неплохой выбор, учитывая тот факт, что сейчас главным претендентом на основу является 18-летний Александр Исак.

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Желание Боруссии продать Ярмоленко понятно и обосновано. Андрей сделал все возможное, но год назад его банально переоценили. Внесла свои коррективы травма украинца, помешали раскрыться неполадки в команде в течение сезона. Теперь Ярмоленко лишен избыточных ожиданий со стороны, это пойдет ему на пользу за пределами Дортмунда.

Роман Саврий, Футбол 24