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Болельщики Динамо вывесили баннер в честь Виды во время матча с Люцерном

18:52 10 Читати українською
Болельщики Динамо вывесили баннер в честь Виды во время матча с Люцерном
Домагой Вида / Getty Images

Фанаты киевского Динамо поблагодарили защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за победу над Россией и видео-обращение.

Во время спарринга Динамо и Люцерна (1:1) за воротами висел баннер в честь хорватского защитника Домагоя Виды, ранее выступавшего в составе киевлян.

На нем было написано на хорватском языке "Hvala Domagoj" ( "Спасибо, Домагой"). Напомним, сборная Хорватии выбила Россию с чемпионата мира-2018, а Вида отметился голом в экстратайме и серии пенальти. После игры он и Огнен Вукоевич записали видео, в котором Вида сказал "Слава Украине".

ФИФА уже предупредила футболиста в отношении подобных "видео-высказываний".

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ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Россия Россия Люцерн Люцерн Динамо Киев - Люцерн Домагой Вида Домагой Вида Динамо Киев Динамо Киев
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