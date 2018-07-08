Болельщики Динамо вывесили баннер в честь Виды во время матча с Люцерном

Фанаты киевского Динамо поблагодарили защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за победу над Россией и видео-обращение.

Во время спарринга Динамо и Люцерна (1:1) за воротами висел баннер в честь хорватского защитника Домагоя Виды, ранее выступавшего в составе киевлян.

На нем было написано на хорватском языке "Hvala Domagoj" ( "Спасибо, Домагой"). Напомним, сборная Хорватии выбила Россию с чемпионата мира-2018, а Вида отметился голом в экстратайме и серии пенальти. После игры он и Огнен Вукоевич записали видео, в котором Вида сказал "Слава Украине".

ФИФА уже предупредила футболиста в отношении подобных "видео-высказываний".