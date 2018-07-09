Головні новини футболу 8 липня: Ярмоленко прилетів на медогляд у Вест Хемі, Віда сколихнув мережу фразою "Слава Україні"

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 8 липня.

Ярмоленко за крок від переходу у Вест Хем

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко завершує свій перехід з дортмундської Борусії у Вест Хем. Німецький клуб підтвердив факт переговорів і назвав суму, яку хоче отримати за гравця.

Англійські ЗМІ повідомляють, що сторони дійшли згоди щодо трансферу, а німецькі видання запевняють, що Ярмоленко прилетів у Лондон і сьогодні пройде медогляд у Вест Хемі.

Борусія Д вже визначилася із заміною Ярмоленку – нею стане форвард Крістал Пелас Вілфрід Заха. "Футбол 24" проаналізував, чому дортмундці хочуть продати українця, який витиснув з себе максимум.

Віда нашумів фразою "Слава Україні!"

Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч присвятили перемогу над Росією на ЧС-2018 українцям, скандувавши фразу "Слава Україні". Вукоєвіч, який вже завершив кар'єру, не отримав особливої критики, натомість Віда навіть міг бути дискваліфікований за наш патріотичний вигук, але отримав лише попередження від ФІФА.

"Футбол 24" пояснив, як росіяни двічі зганьбились теорією змови щодо екс-динамівця на Мундіалі. Президент ФФУ Андрій Павелко заявив, що Віда має право публічно висловлювати повагу до України, а вболівальники Динамо вивісили банер на честь Домагоя під час матчу з Люцерном.

Згодом Хорватський футбольний союз зробив заяву щодо цієї ситуації, а також сам Віда офіційно прокоментував скандал. Натомість публічні особи в Росії продовжують говорити на адресу хорвата неприємні слова.

Європейські топ-новини

Фернандо Єрро офіційно покинув пост головного тренера збірної Іспанії. Одним з перетендентів на його заміну називають Рафаеля Бенітеса.

Бразильський півзахисник Барселони Паулінью повернувся в Гуанчжоу Евергранд. Дуже вигідний трансфер для каталонців та самого футболіста.

Натомість Кріштуану Роналду відмовився переходити в китайський чемпіонат, відхиливши контракт століття – 200 мільйонів євро за 2 роки.