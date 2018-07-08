Хорватский футбольный союз сделал заявление касательно "Слава Украине" Виды и Вукоевича

Хорватский футбольный союз отреагировал на ситуацию, которая произошла вокруг защитника сборной Домагоя Виды и скаута Огнена Вукоевича, которые записали видео после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России, на котором Вида воскликнул "Слава Украине!"

"Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что вышеупомянутые высказывания – просто ответ на многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время ЧМ-2018, учитывая какой большой вклад внесли Вида и Вукоевич, когда выступила за Динамо Киев.

"Слава Украине!", – Вида и Вукоевич посвятили победу над Россией на ЧМ-2018 украинцам

Тем не менее хорватский футбольный союз обратил внимание и Виды, и Вукоевича, а также всех остальных членов команды, что им стоит воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические", – говорится в заявлении на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Напомним, ФИФА уже предупредила Виду за подобные высказывания.