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Хорватский футбольный союз сделал заявление касательно "Слава Украине" Виды и Вукоевича

20:57 440 Читати українською
Хорватский футбольный союз сделал заявление касательно "Слава Украине" Виды и Вукоевича
Домагой Вида / Хорватский футбольный союз

Хорватский футбольный союз отреагировал на ситуацию, которая произошла вокруг защитника сборной Домагоя Виды и скаута Огнена Вукоевича, которые записали видео после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России, на котором Вида воскликнул "Слава Украине!"

"Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что вышеупомянутые высказывания – просто ответ на многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время ЧМ-2018, учитывая какой большой вклад внесли Вида и Вукоевич, когда выступила за Динамо Киев.

"Слава Украине!", – Вида и Вукоевич посвятили победу над Россией на ЧМ-2018 украинцам

Тем не менее хорватский футбольный союз обратил внимание и Виды, и Вукоевича, а также всех остальных членов команды, что им стоит воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические", – говорится в заявлении на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Напомним, ФИФА уже предупредила Виду за подобные высказывания.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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