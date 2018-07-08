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Паулиньо вернулся в Гуанчжоу Эвергранд

20:36 196 Читати українською
Паулиньо вернулся в Гуанчжоу Эвергранд
Паулиньо / ФК Гуанчжоу Эвергранд

Гуанчжоу Эвергранд объявил о подписании полузащитника Барселоны Паулиньо.

Гуанчжоу Эвергранд на своем официальном сайте сообщил о подписании полузащитника Паулинью, который уже ранее выступал за китайский клуб.

Гуанчжоу арендовал бразильца в год и ожидается, что после аренды контракт будет выкуплен. Зарплата игрока будет составлять 14 миллионов евро, а до отъезда на Камп Ноу составляла 7.

Именно из этого клуба Паулинью перешел в Барселону за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Гуанчжоу заплатит "блаугранас" 50 миллионов евро.

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