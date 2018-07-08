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Вида сделал официальное заявление по поводу скандала со "Слава Украине"

21:21 152 Читати українською
Вида сделал официальное заявление по поводу скандала со "Слава Украине"
Домагой Вида / Getty Images

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал ситуацию, которая сложилась, когда после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия он и Огнен Вукоевич записали видео, на котором Вида воскликнул "Слава Украине!"

"Я жалею, что ряд журналистов интерпретировали наше общение таким образом. В нем не было никакого политического подтекста, а всего лишь благодарность за поддержку из Украины, где Вукоевич и я провели много лет. У нас не было намерений кого-то обидеть.

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На протяжении своей карьеры моими одноклубниками были представители многих стран, и я уважал их всех, у меня много друзей в Украине и России, и я горжусь этим. Я рад, что владею русским языком, я оценил российское гостеприимство на ЧМ-2018 и надеюсь, что мое послание будет расценено не иначе как выражение благодарности нашим друзьям в Украине за поддержку – не только в матче с Россией, но на протяжении всего турнира", – цитирует Виду официальный сайт Хорватского футбольного союза.

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ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Россия Россия Россия - Хорватия Домагой Вида Домагой Вида
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