Вида сделал официальное заявление по поводу скандала со "Слава Украине"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал ситуацию, которая сложилась, когда после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия он и Огнен Вукоевич записали видео, на котором Вида воскликнул "Слава Украине!"

"Я жалею, что ряд журналистов интерпретировали наше общение таким образом. В нем не было никакого политического подтекста, а всего лишь благодарность за поддержку из Украины, где Вукоевич и я провели много лет. У нас не было намерений кого-то обидеть.

"Слава Украине!", – Вида и Вукоевич посвятили победу над Россией на ЧМ-2018 украинцам

На протяжении своей карьеры моими одноклубниками были представители многих стран, и я уважал их всех, у меня много друзей в Украине и России, и я горжусь этим. Я рад, что владею русским языком, я оценил российское гостеприимство на ЧМ-2018 и надеюсь, что мое послание будет расценено не иначе как выражение благодарности нашим друзьям в Украине за поддержку – не только в матче с Россией, но на протяжении всего турнира", – цитирует Виду официальный сайт Хорватского футбольного союза.

ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине" после матча с Россией