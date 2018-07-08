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Йерро официально покинул сборную Испании

14:15 110 Читати українською
Йерро официально покинул сборную Испании
Фернандо Йерро / AFP

Фернандо Йерро покинул пост главного тренера сборной Испании, с которой вылетел в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

50-летний специалист ушел из сборной Испании, сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола.

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Йерро не только покинул пост тренера национальной команды, но и не вернется к работе спортивным директором федерации. Эту должность он занимал ранее. Пока неизвестно, продолжит ли бывший капитан Реала работу тренером или функционером.

Напомним, что Фернандо Йерро возглавил сборную Испании за 2 дня до старта ЧМ-2018 после скандальной отставки Хулена Лопетеги, который подписал контракт с мадридским Реалом. Под руководством бывшего спортдира "Фурия Роха" прошла групповой этап Мундиаля, но вылетела уже в первом раунде плей-офф, проиграв сборной России в серии пенальти.

Теги
Испания Испания Испания Чемпионат мира-2018 Фернандо Йерро Фернандо Йерро
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