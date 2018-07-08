ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине" после матча с Россией

В ФИФА все-таки отреагировали на видеоролик с экс-динамовцами Домагоем Видой и Огнен Вукоевичем, на котором защитник сборной Хорватии говорит "Слава Украине!"

"Мы можем подтвердить, что Дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение игроку Домагою Виде из-за его видео-обращения после матча чемпионата мира 2018 года между Россией и Хорватией", – сообщили Футбол 24 в пресс-службе ФИФА.

Журналист Bild: Россия ежедневно убивает украинцев и принимает ЧМ, а Вида может быть наказан за слова "Слава Украине"

Напомним, после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео, на котором экс-защитник Динамо сказал "Слава Украине!"