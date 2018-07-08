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ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине" после матча с Россией

17:42 449 Читати українською
ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине" после матча с Россией
Домагой Вида / Getty Images

В ФИФА все-таки отреагировали на видеоролик с экс-динамовцами Домагоем Видой и Огнен Вукоевичем, на котором защитник сборной Хорватии говорит "Слава Украине!"

"Мы можем подтвердить, что Дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение игроку Домагою Виде из-за его видео-обращения после матча чемпионата мира 2018 года между Россией и Хорватией", – сообщили Футбол 24 в пресс-службе ФИФА.

Журналист Bild: Россия ежедневно убивает украинцев и принимает ЧМ, а Вида может быть наказан за слова "Слава Украине"

Напомним, после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео, на котором экс-защитник Динамо сказал "Слава Украине!"

Источник: Футбол 24
ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Россия - Хорватия Домагой Вида Домагой Вида Хорватия Хорватия Россия Россия Динамо Киев Динамо Киев Украина Украина
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