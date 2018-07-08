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Ярмоленко прилетел в Лондон, 9 июля медосмотр в Вест Хэме

21:46 187 Читати українською
Ярмоленко прилетел в Лондон, 9 июля медосмотр в Вест Хэме
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Хавбек Боруссии Д Андрей Ярмоленко прилетел в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта с Вест Хэмом.

Андрей Ярмоленко прибыл в Лондон и в понедельник, 9 июля, пройдет медосмотр, сообщает Kicker.

Ранее сообщались, что Вест Хэм договорился с Боруссией Д по трансферу украинца за 17,5 миллионов фунтов.

Позже появилась информация, что переход отложен, причине не сообщались.

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