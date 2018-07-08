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ЧМ-2018: Вида может быть дисквалифицирован ФИФА за скандирование "Слава Украине!", – СМИ

12:15 1471 Читати українською
ЧМ-2018: Вида может быть дисквалифицирован ФИФА за скандирование "Слава Украине!", – СМИ
Домагой Вида / AFP

Хорватский защитник Домагой Вида может получить дисквалификацию от ФИФА за видеоролик с Огненом Вукоевичем после матча против сборной России в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Герой сборной Хорватии может быть дисквалифицирован на матч 1/2 финала ЧМ-2018 против сборной Англии, сообщает The Sun.

"Слава Украине!", – Вида и Вукоевич посвятили победу над Россией на ЧМ-2018 украинцам

"ФИФА обрабатывает различные отчеты о матче, в том числе потенциальные доказательства по этому вопросу. Поймите, что пока мы не оценим всю имеющуюся информацию, то не сможем предоставлять комментарии", – приводит издание ответ ФИФА на свой запрос относительно возможного бана для Виды.

Напомним, что после победного поединка против сборной России в четвертьфинале Мундиаля центрбек вместе со скаутом Динамо Огненом Вукоевичем записали видео, в котором посвятили победу киевскому Динамо и Украине. Позже Домагой Вида заявил, что эта запись – не политика, а привет для его киевских друзей.

Отметим, что нагнетание ситуации в британской прессе может быть связано с тем, что именно сборная Хорватии будет соперником англичан в полуфинале чемпионата мира-2018, а Вида является основным исполнителем в команде Златко Далича.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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