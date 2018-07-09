Отношение Виды к России неотделимо от того, как относятся его друзья по Динамо, – Уткин

Скандальный российский комментатор Василий Уткин решил обратить внимание на видео, где Домагой Вида посвящает победу над россиянами украинцам и говорит "Слава Украине!".

"Думаю, если вы когда-нибудь выигрывали принципиальный матч, вам еще и хотелось воцариться над соперником и сказать: "Вот так вам и надо". Это примерно такое же явление.

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Вида долгое время играл за киевское Динамо, и его отношение к России и российской сборной неотделимо от того, как к нам относятся его друзья, в том числе и по этой украинской команде. В конце концов, ничего унизительного о России Вида не сказал, а его отношение – это его отношение.

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Мое отношение к Хорватии не будет основываться на том, что сказал Домагой Вида. В конце концов, ему уже однажды очень не повезло в жизни. Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Домагой? Знаете, что это за имя? Это имя хорватского князя, правившего Хорватией в 876 году. Представляете себе, какая у человека травма с самого детства? Если бы вас назвал Гостомыслом, вы бы любили окружающий вас мир, вы бы не хотели отомстить родителям и всему миру? Домагою Виде представился такой шанс, и Господь ему судья", – сказал Уткин в передаче "Футбольный клуб".