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Отношение Виды к России неотделимо от того, как относятся его друзья по Динамо, – Уткин

00:10 43 Читати українською
Отношение Виды к России неотделимо от того, как относятся его друзья по Динамо, – Уткин
Василий Уткин / Фото: соцсети

Скандальный российский комментатор Василий Уткин решил обратить внимание на видео, где Домагой Вида посвящает победу над россиянами украинцам и говорит "Слава Украине!".

"Думаю, если вы когда-нибудь выигрывали принципиальный матч, вам еще и хотелось воцариться над соперником и сказать: "Вот так вам и надо". Это примерно такое же явление.

"Слава Украине!", – Вида и Вукоевич посвятили победу над Россией на ЧМ-2018 украинцам

Вида долгое время играл за киевское Динамо, и его отношение к России и российской сборной неотделимо от того, как к нам относятся его друзья, в том числе и по этой украинской команде. В конце концов, ничего унизительного о России Вида не сказал, а его отношение – это его отношение.

Вида сделал официальное заявление по поводу скандала с "Слава Украине"

Мое отношение к Хорватии не будет основываться на том, что сказал Домагой Вида. В конце концов, ему уже однажды очень не повезло в жизни. Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Домагой? Знаете, что это за имя? Это имя хорватского князя, правившего Хорватией в 876 году. Представляете себе, какая у человека травма с самого детства? Если бы вас назвал Гостомыслом, вы бы любили окружающий вас мир, вы бы не хотели отомстить родителям и всему миру? Домагою Виде представился такой шанс, и Господь ему судья", – сказал Уткин в передаче "Футбольный клуб".

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Россия - Хорватия Домагой Вида Домагой Вида Василь Уткін
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