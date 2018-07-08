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"Слава Украине!", – Вида и Вукоевич посвятили победу над Россией на ЧМ-2018 украинцам

08:25 236 Читати українською
"Слава Украине!", – Вида и Вукоевич посвятили победу над Россией на ЧМ-2018 украинцам
Домагой Вида / Getty Images

Бывшие игроки киевского Динамо – Домагой Вида и Огнен Вукоевич – передали привет украинским болельщикам после выигранного сборной Хорватии поединка против России на чемпионате мира-2018.

"Слава Украине! Это победа Динамо и за Украину!", – крикнули в камеру хорваты в раздевалке сочинского стадиона Фишт сразу после матча с россиянами. Видео опубликовал известный журналист Андрей Шахов в своем Facebook.

ЧМ-2018 Россия – Хорватия: хорваты оставили Россию за бортом Мундиаля и сыграют в 1/2 финала против Англии

Напомним, что Домагой Вида играл в киевском Динамо в 2013-2018 гг. и даже периодически носил капитанскую повязку. В поединке против сборной России в матче 1/4 финала ЧМ-2018 защитник забил головой в экстратайме, а также уверенно реализовал послематчевый пенальти.

Зато Огнен Вукоевич играл за "бело-синих" в 2008-2015 гг., а сейчас работает селекционером в киевском клубе. На Мундиале он входит в штаб сборной Хорватии.

Напомним, что хорваты победили сборную Россию в четвертьфинале чемпионата мира-2018 (2:2, пен. 4:3) и встретятся в 1/2 финала со сборной Англии.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Россия - Хорватия Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Видеоновости Украина Украина Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Домагой Вида Домагой Вида Динамо Киев Динамо Киев Россия Россия
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