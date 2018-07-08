Бенитес может возглавить сборную Испании

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес может стать наставником сборной Испании.

Испанская Федерация футбола может пригласить Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера, сообщает Daily Star.

Фернадо Йерро официально покинул сборную Испании после провала "Фурии Рохи" на чемпионате мира-2018, сенсационно уступив хозяину турнира России в 1/8 финала.

Напомним, за день до начала турнира был уволен Хулен Лопетеги из-за подписания контракта с Реалом.

Бенитес раньше не мог достичь компромисса с руководством "сорок" из-за трансферов.