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Боруссия Д объяснила, почему решила продать Ярмоленко

14:50 262 Читати українською
Боруссия Д объяснила, почему решила продать Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / фото: ФК Боруссия Д

Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк подтвердил, что клуб ведет переговоры по трансферу Андрея Ярмоленко.

Боруссия Д ведет переговоры с Вест Хэмом по трансферу Андрея Ярмоленко. Украинец должен стать третьим игроком Боруссии в текущее трансферное окно, который покинет клуб. Об этом заявил спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк, сообщает Ruhr Nachrichten.

Боруссия Д определилась с заменой Ярмоленко

По словам Цорка, одной из причин решения о трансфере Ярмоленко является подписание Мариуса Вольфа, который выступает на схожей с Ярмоленко позиции, однако на 5 лет моложе украинца. Как отметил Цорк, речь идет о перспективе.

Кроме того, как отмечает издание, Боруссия планирует получить за украинца 30 млн евро. Ранее английские СМИ сообщали, что Вест Хэм выложит за Ярмоленко 20-25 млн.

Напомним, Ярмоленко близок к переходу в Вест Хэм. Также этим летом Боруссию уже покинули Сократис и Кастро, которые перешли в Арсенал и Штутгарт соответственно.

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