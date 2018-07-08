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Ярмоленко присоединится к Вест Хэму в Швейцарии – клубы договорились о трансфере

15:16 61 Читати українською
Ярмоленко присоединится к Вест Хэму в Швейцарии – клубы договорились о трансфере
Андрей Ярмоленко / фото: ФК Боруссия Д

Полузащитник Боруссии Д Андрей Ярмоленко в ближайшее время должен подписать контракт с Вест Хэмом. Украинец присоединится к лондонскому клубу в Швейцарии, где команда проходит предсезонные сборы.

Вест Хэм и Боруссия Д близки к завершению трансфера Андрея Ярмоленко. Лондонский клуб заплатит за украинца 17,5 млн фунтов, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, украинец в ближайшее время прибудет в Швейцарию, где Вест Хэм готовится к сезону 2018/19. Там же Ярмоленко пройдет медосмотр (хотя по другой информации, украинец уже его прошел).

Кроме того, украинец должен получить разрешение на работу в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д уже определилась с заменой Ярмоленко, который, очевидно, станет третьим игроком, который покинет клуб в текущее трансферное окно.

Напомним, летом 2017 года Боруссия выложила за полузащитника около 25 млн евро. В 26 матчах Ярмоленко забил 6 голов и отдал 6 ассистов, пропустив значительный период из-за травмы.

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