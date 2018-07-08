toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
РОССИЯ - ХОРВАТИЯ ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО Новости ЧМ 2018

Роналду отклонил контракт века – 200 миллионов евро за 2 года

12:57 382 Читати українською
Роналду отклонил контракт века – 200 миллионов евро за 2 года
Роналду отклонил контракт века

Нападающий Реала Криштиану Роналду отказался от фантастической зарплаты в Китае, чтобы продолжить карьеру на европейском континенте.

Один из клубов китайской Суперлиги предложил португальцу контракт на два сезона с суммарной зарплатой в 200 млн евро, информирует Marca.

Ювентус с помощью видео снова намекнул на возможный трансфер Роналду

Впрочем Криштиану решил отклонить нереально щедрое предложение из Поднебесной, поскольку хочет еще поиграть на топ-уровне в Европе. 33-летний португалец понимает, что только здесь он сможет продолжать бороться за самые престижные командные и индивидуальные награды.

Также отмечается, что Роналду сейчас рассматривает только один вариант продолжения карьеры – Ювентус. В Турине, напомним, ему собираются платить 30 млн евро в год.

Дом Роналду в Турине: здесь проживали Зидан и Каннаваро, а рок-группа U2 не потянула аренду на 6 дней

Теги
Испания Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Главное
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Петряк перешел в Ференцварош, – СМИ
    Україна — 11:26247 Петряк перешел в Ференцварош, – СМИ
1
час
:
14
мин
Динамо Киев
15:30
Люцерн
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук