Роналду отклонил контракт века – 200 миллионов евро за 2 года

Нападающий Реала Криштиану Роналду отказался от фантастической зарплаты в Китае, чтобы продолжить карьеру на европейском континенте.

Один из клубов китайской Суперлиги предложил португальцу контракт на два сезона с суммарной зарплатой в 200 млн евро, информирует Marca.

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Впрочем Криштиану решил отклонить нереально щедрое предложение из Поднебесной, поскольку хочет еще поиграть на топ-уровне в Европе. 33-летний португалец понимает, что только здесь он сможет продолжать бороться за самые престижные командные и индивидуальные награды.

Также отмечается, что Роналду сейчас рассматривает только один вариант продолжения карьеры – Ювентус. В Турине, напомним, ему собираются платить 30 млн евро в год.

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