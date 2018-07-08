Россия – Хорватия: как россияне дважды опозорились теорией заговора в отношении Виды на ЧМ-2018

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида, известный по игре в киевском Динамо, стал героем дня на Чемпионате мира 2018. Он двумя голами выбил Россию из Мундиаля, а затем началось...

Дубль Виды в ворота России вызвал истерику

Экс-динамовец сначала забил хозяевам ЧМ-2018 в овертайме, а затем очень уверенно (как впоследствии показал на видео, бился не только за свою страну, но и за нашу) прошил Акинфеева в серии пенальти. Как отреагировала Россия? Традиционно. Показала, что не умеет проигрывать и признавать, что кто-то сильнее. После разгрома от Уругвая было забавно смотреть реакцию российского ТВ, где хвалили своих игроков и обвиняли судью, который "очень уж строго свистел" все нарушения россиян и удалил их защитника.

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Сейчас опять нашли крайнего в судейском корпусе. Ну, конечно же, "свои футболисты – супергерои". Ничего, что Смолов отошел от мяча, когда забивал Вида, а при первом голе 5 защитников смотрели кино, как двое хорватов российские ворота берут. Ничего, что команде Черчесова банально повезло против Испании и Хорватии доползти до серии послематчевых пенальти. У этой страны должен всегда виноват внешний враг, страшный и ужасный Запад.

Ведущее российское спортивное издание Советский спорт (и название символическая, согласитесь) обвиняет бразильского судью Сандро Риччи, что он не показал "очевидную красную карточку" нашему истинному славянском брату Домагою. Однако их поиски виновных – полная чушь. Журналисты пишут, что ключевой эпизод матча 1/4 финала Чемпионата мира 2018 случился на 101-й минуте. Вида забивает головой в угол, любезно приоткрытый Смоловым, который в эпизоде ​​должен был стоять на стойке. Домагой в эмоциональном порыве снимает футболку и бежит праздновать.

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Теория заговора от россиян – это уже даже не смешно

И вот здесь самое интересное: россми утверждают, что рефери не наказал защитника хорватов за этот момент желтой карточкой, как положено по правилам. А уже спустя несколько минут после этого Вида все же получил предупреждение, однако якобы за грубый фол. Поэтому Совспорт приходит к выводу, что центрбека Бешикташа надо было удалять и не допускать к серии пенальти. А так, судья только "достает из трусов "горчичник", что-то записывает, но не поднимает карточку над головой. Вместо этого он жмет руку хорвату". И тут же о том, что именно этот момент и мог стоить россиянам путевки в полуфинал.

Занавес. "Гениальная" теория заговора. Это почти так же, как оправдывать российскую агрессию и войну на востоке нашего государства тем, что якобы неожиданно "Украина сама напала на Донбасс", потому что там живут русскоязычные. Что за абсурд, спрашивает автор статьи. Мы можем сделать то же самое, только на основе фактов, а не бурной фантазии или эпической рассеянности. Во время трансляции видно, что арбитр держал в руках желтую карточку, однако режиссеры не показали момент, когда Вида ее получает, из-за повторов. На самом деле Риччи вынес наказание хорвату в том моменте, и вот вам фотодоказательство.

Да и в послематчевом протоколе предупреждение было записано на 101-й, сразу после гола и снятия футболки. Откуда же тогда домыслы о стопроцентном удаление? Режиссер трансляции выдал титр о желтой Виды на 103-й минуте. Россияне утверждают, что Домагой сфолил в этой ситуации и судья уж точно показал предупреждение. А почему не удалил? Потому что едва ли не нарочно забыл выписать "горчичник" в предыдущем эпизоде.

Трансляторы действительно очень долго тянули с титрами, но на 103-й виновником фола был не Вида, как утверждают в статье, а Матео Ковачич. Нарушение было на 102 минуте и 28 секунде, режиссер запоздало подтвердил карточку Домагоя на 102 минуте и 52 секунде. Вот и весь заговор. К слову, в том эпизоде ​​на грани фола Ковачичу желтой все же не показали. Вида бежал рядом на правом фланге. Но скажите, как вообще можно спутать короткостриженого брюнета с длинноволосым блондином?

Истерия №2, или простят ли Домагою Украину?

Затем стало известно, что уже российские депутаты готовят жалобу в ФИФА на то, что хорватский защитник вместе с другим экс-игроком Динамо Киев Вукоевичем поздравил украинских друзей с вылетом россиян, использовав патриотический лозунг. "Это проявление национализма". На русских каналах якобы украинская певица Анна Седокова и якобы украинский политик Елена Бондаренко распинались в том, что весь Киев и Украина смотрели игру и болели за россиян. А здесь такие неуместные для их пропаганды слова Вуко и Виды о том, что эта победа Хорватии над Россией – за украинцев и динамовцев.

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Между тем российские СМИ уже начинают запугивать хорватских фанатов. Журналист сайта УЕФА Артур Петросян выдал такой перл: "Видео Виды и Вукоевича привело к антихорватським песнопениям в центре Москвы. Вот как все обычно начинается... Представьте, хорватские фанаты больше не будут чувствовать себя безопасно в России, несмотря на то, что хорошо проводили время здесь к этому. И это просто потому, что кто-то глупый сделал что-то глупое". Быть другом Украины и не забывать страну, которая помогла тебе вырасти в топовые игроки и страдает от российской агрессии, оказывается является чем-то глупым и провокацией. Может, еще и радоваться победе над ними запретят?

Когда узнали новость про Виду pic.twitter.com/2k173wai8U — Филипп Папенков (@PippoGranato) 8 липня 2018 р.

Да, эти футболисты – хорошие друзья Украины, где очень дурным тоном считается болеть за Россию (страну, которая принесла в твой дом войну) в нынешних реалиях. Даже некоторые адекватные русские комментаторы это понимают, черт побери! Антихорватские настроения не Вида спровоцировал, а все то же неумение проигрывать и многолетняя антизападная пропаганда. Просто, как они не пытаются все зализать и скрыть на время турнира, все равно вылезает. Когда ваша команда идет дальше, вы кричите "приезжайте к нам, не бойтесь, мы гостеприимные". А когда вылетает, сразу "смерть западу" и другие нецензурные угрозы. Может, определились бы уже наконец-то.

Столько агрессии сразу. В метро мужик всю дорогу орал «Смерть западу!» На Китай-Городе скандируют : «Е**ь хорват е***ь!» Ну почему так? — Филипп Папенков (@PippoGranato) 7 липня 2018 р.

Тема дисквалификации Домагоя на полуфинал против Англии за якобы политический жест, на первый взгляд, очередной российской бред. Но вы посмотрите, как ФИФА регулярно наказывает украинских болельщиков матчами без зрителей и как снисходительно относится к российским за тот же расизм. Если к делу подключится сомнительна организация ФАРЕ с ее интерпретациями любых проявлений патриотизма украинцев как дискриминации, политики и едва ли не неонацизма, худший вариант может стать реальностью. Тем более на фоне вылета россиян, которым хотя бы так могут подсластить пилюлю.

Однако в таком случае ФИФА окончательно скомпрометирует себя и предстанет организацией, которая ориентируется исключительно на взгляды России. Это будет очень несправедливый и неосторожный шаг, на который даже там не должны были бы решиться. По мнению авторитетного The Telegraph, скорее всего, Вида обойдется штрафом, если не будет доказано, что его слова имели дискриминационный характер. Нечто похожее было со швейцарцами Джако и Шакири, которые якобы провоцировали сербов своими жестами флага Албании. Они радовались за две свои родины, за что получили от ФИФА штрафы (хотя сербы требовали дисквалификации). Экс-динамовец Вида сделал еще смелее, ведь с Украиной его связывает просто определенный период жизни и карьеры. Он крутой. Hvala, Domagoy!

Журналист Bild: Россия ежедневно убивает украинцев и принимает ЧМ, а Вида может быть наказан за слова "Слава Украине"