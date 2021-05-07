Украина

Завершился предпоследний тур УПЛ, который убил много интриг. Шахтер официально взял серебро чемпионата и попал в квалификацию Лиги чемпионов. "Горняки" с дублем Степаненко обыграли Минай и окончательно выбили закарпатцев из высшего дивизиона.

Правда, этот матч мог вообще не состояться. Футболисты Миная опоздали на стадион, а затем заперлись в раздевалке и отказались выходить на поле. Игра началась на полчаса позже, чем было запланировано. Говорят, что причина в аномальных ставках на поединок.

Результаты других матчей не имели значения из-за поражения Миная. Впрочем, Рух собрался и разбомбил Олимпик – Борячук феерил, а Санжар провалил дебют. Ингулец одержал минимальную победу над Львовом и сохранил прописку в УПЛ.

Еврокубки

Определились финалисты Лиги Европы. Рома обыграла Манчестер Юнайтед и замахнулась на чудо, но Де Хеа и Кавани помогли "дьяволам" пройти дальше. Вильярреал удержал ничью с Арсеналом, выбив "канониров" по сумме двух матчей.

Финал Лиги чемпионов: УЕФА подтвердил место проведения игры – Челси и Манчестер Сити хотели перенести матч в Англию.

Трансферы

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