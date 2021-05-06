Решающий поединок ЛЧ между Манчестер Сити и Челси, как и планировалось, будет сыгран в Стамбуле.

Выход двух английских команд в финал Лиги чемпионов сразу породил появление слухов о возможном переносе поединка из Стамбула на лондонский Уэмбли. Клубы-финалисты уже якобы размышляли над соответствующим обращением в УЕФА, мотивировав это облегчением логистики в условиях пандемии, эпидемиологической ситуацией в Турции и удобствами для своих фанатов.

Впрочем, УЕФА оперативно отреагировал на все спекуляции. Стамбул, который потерял право на проведение финала в 2020-м, гарантированно станет хозяином финального поединка, несмотря на объявленный локдаун в Турции. Уэмбли, на который хотели перенести игру, в тот же день примет матч плей-офф Чемпионшипа, сообщает Sky Sports.

Челси и Манчестер Сити получат по 4 тысячи билетов, а всего на Олимпийский стадион Ататюрка пустят 25 тысяч болельщиков – это треть общей вместимости. Окончательная информация будет объявлена ​​до конца этой недели.

Напомним, финал ЛЧ 2020/21 Манчестер Сити – Челси будет сыгран 29 мая.

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