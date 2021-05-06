Состав мадридского Реала может претерпеть кардинальные изменения во время летнего межсезонья.

Накануне "сливочные" завершили свои выступления в Лиге чемпионов, вылетев в полуфинале от Челси. Руководство клуба хочет снова видеть свой клуб на вершине и уже запланировало взрывную трансферную кампанию, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, Реал летом сделает неравноценный обмен "шесть на шесть". Мадридцы хотят продать ненужных исполнителей, вместо них пригласив настоящих звезд. Отмечается, что Королевский клуб ждет предложения по Иско, Марсело, Альваро Одриосоле, Луке Йовичу, Мариано Диасе и Дани Себальйосе.

Зато в столицу Испании должен перебраться не только Дэвид Алаба, по которому уже есть договоренность о переходе на правах свободного агента. Также Реал нацелен на трансферы Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда, Эдуардо Каваминги, Пау Торреса и Жюля Кунде.

К слову, после 34 туров Ла Лиги Реал набрал 74 балла и расположился на 2-м месте в турнирной таблице. Отставание от Атлетико составляет лишь 2 пункта. Барселона набрала также 74 очка и занимает 3-е место.

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