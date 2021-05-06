Руководство Реала пока довольно работой действующего тренера команды и не планирует увольнять его. Однако все будет зависеть от самого Зидана, у которого есть сомнения в уместности продолжения сотрудничества, сообщает Marca.

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Отмечается, что руководство мадридцев решило перестраховаться и уже начало изучать варианты потенциальной замены французу. Поскольку Нагельсманн уже договорился с Баварией, а Почеттино еще раньше возглавил ПСЖ, то у Реала осталось только три кандидата.

Прежде всего Мадрид думает о Рауле, перевод которого из молодежной в главную команду стал бы закономерным шагом в его тренерской эволюции. Также Реал смотрит в сторону свободных специалистов. В частности речь идет о Максе Аллегри, которого снова сватают в Ювентус, и Йоахима Лёва, который после чемпионата Европы покинет сборную Германии.

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