Команда Ивана Федыка де-факто выполнила задачу на сезон, обыграв в прошлом туре Александрию. Львовяне оторвались от скандального Миная на 6 очков. Беспроигрышная серия Руха насчитывала 5 поединков: 3 победы, 2 ничьи и только 2 пропущенных мяча. Словом, хозяева Арены Львов могли играть в свое удовольствие, тогда как Олимпик боролся за прописку в элите. Дончане опережали Минай на 3 пункта, а назначение Романа Санжара должно было стать для них необходимым импульсом

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Именно гости потеряли роскошную возможность уже на 1-й минуте. Бенито выскочил на свидание с Бандурой, но пробил бесхитростно – прямо во вратаря. Рух ответил сразу двумя результативными контрвыпадами. В обоих эпизодах ключевую роль сыграл Андрей Борячук. Сначала воспитанник Шахтера разобрался с соперником на левом фланге и покатил на свободного Притулу, который расстреливал бедного Кичака с близкого расстояния. 20-летний хавбек отличился во втором матче подряд. А потом уже сам Борячук записал в свой актив прекрасный удар головой метров с 13-ти – 2:0.

Олимпик банально расклеился, пропустив два быстрых мяча. Хозяева полностью контролировали игру, классно комбинировали и в конце концов забили в третий раз. В середине первого тайма Лебеденко завалил в собственной штрафной Климчука. После непродолжительных консультаций с VAR арбитр назначил пенальти. Тот же Климчук хладнокровно исполнил с "отметки" – 3:0. Кичак угадал направление полета мяча, но это не помогло. Львовяне фактически убили интригу за неполные полчаса игры. После этого игра немного успокоилась. Олимпик должен был атаковать, однако дальний выстрел Бенито – все, чем запомнились подопечные Санжара перед свистком на перерыв.

В дебюте второй половины Тейшейра слабо пробивал издали, а Лебеденко выносил мяч с линии пустых ворот. Климчуку снова не повезло. На 61-й минуте Олимпик таки "размочил" неприличный счет, но искусственный интеллект заметил чертовски сложный нюанс. Политыло приложился с линии штрафной – мяч рикошетом от Мартынюка влетел в сетку. Правда, в зародыше атаки видеоасистент зафиксировал офсайд у Тейшейры, поэтому гол справедливо отменили.

В итоге Рух спокойно довел дело до заслуженной победы, набрав 27 очков и закрепившись на 10-й позиции. Судьбу встречи решил "блицкриг" львовян на стартовых минутах. Олимпик остался на 13-м месте (21 балл). Роман Санжар полностью провалил свой дебют, но его команда остается в УПЛ после победы Шахтера над Минаем. Закарпатцы покидают элитный дивизион со скандалом.

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