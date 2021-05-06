Шахтер нашел неожиданное усиление в чемпионате Украины
09:51 - Читати українською
Донецкий Шахтер намерен усилить состав игроком СК Днепр-1 Лукасом Тейлором.
Лукас Тейлор может перейти в Шахтер в летнее трансферное окно на правах свободного агента, сообщает meta-ratings.
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Отмечается, что "горняки" следили за игроком с момента его перехода в СК Днепр-1, а недавняя очная встреча только закрепила желание Шахтера подписать защитника – Тейлор отдал голевую передачу и затерроризировал оборону "оранжево-черных".
К слову, Лукас провел 24 поединка в составе СК Днепр-1 в текущем сезоне во всех соревнованиях, отметившись 2 ассистами.
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