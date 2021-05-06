Де Дзерби дал принципиальное согласие на переход в Шахтер, – СМИ
Наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби приблизился к приходу в донецкий Шахтер.
Итальянец готов возглавить Шахтер и дал потенциальную согласие на приход, сообщает Viola News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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Отмечается, что Де Дзерби активно контактировал с помощником директора по футболу донецкого клуба Карло Николини. В ходе общения обсуждалась концепция нового проекта, ответственным за который в Шахтере будет Де Дзерби. Также "горняки" вроде бы готовы подписать некоторых игроков Сассуоло, которых хочет видеть специалист в будущем клубе.
Напомним, итальянский специалист считается фаворитом на замену Луишу Каштру, контракт которого истекает летом. Де Дзерби тренирует Сассуоло с лета 2018 года. Под его руководством команда второй сезон подряд держится на восьмой строчке Серии А, демонстрируя сверхрезультативную игру. Ранее коуч работал с Палермо, Беневенто, Фоджа и Дарфо Боарио.
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