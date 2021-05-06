Итальянец готов возглавить Шахтер и дал потенциальную согласие на приход, сообщает Viola News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Де Дзерби подпишет контракт с Шахтером на 2 года, – Цыганык

Отмечается, что Де Дзерби активно контактировал с помощником директора по футболу донецкого клуба Карло Николини. В ходе общения обсуждалась концепция нового проекта, ответственным за который в Шахтере будет Де Дзерби. Также "горняки" вроде бы готовы подписать некоторых игроков Сассуоло, которых хочет видеть специалист в будущем клубе.

Напомним, итальянский специалист считается фаворитом на замену Луишу Каштру, контракт которого истекает летом. Де Дзерби тренирует Сассуоло с лета 2018 года. Под его руководством команда второй сезон подряд держится на восьмой строчке Серии А, демонстрируя сверхрезультативную игру. Ранее коуч работал с Палермо, Беневенто, Фоджа и Дарфо Боарио.

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