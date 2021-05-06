СМИ сообщили, что закарпатский коллектив не появится на противостояние против Шахтера из-за аномальных котировок ставок именно на этот матч. Эту информацию опроверг спортивный директор Михаил Кополовец.

Минай – Шахтер: закарпатцы не выйдут на матч УПЛ, – СМИ

"У меня нет никакой информации, я ничего такого не слышал. Команда готова играть, думаю, она выйдет на поле, куда денется", – цитирует Кополовца Footboom.

Около 18:35 Минай все же прибыл на стадион, но официального решения о судьбе поединка еще не было. По информации ТК Футбол, поединок, согласно регламенту, должен начаться в 19:00, а Николай Цымбал, наставник закарпатцев, предпочел бы перенести старт встречи. Также источник сообщает, что команда закрылась в раздевалке и отказывается играть.

0 19:05 делегатам матча удалось попасть в раздевалку. Если же Минай в 19:25 не выстроится в подтрибунном помещении, то коллективу грозит техническое поражение. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий высказался об эпизоде: "Мы общались с официальными лицами матча. Команда должна была выйти на поле, но, как известно, закрылась в раздевалке. Коллектив решает, выходить или нет. Если команда откажется, то соответствующие комитеты будут принимать решение о дисциплинарных санкций. Пока нет никаких объяснений от закарпатцев".

Как сообщил журналист ТК Футбол Виталий Плецан, два игрока Миная отказывают команду выходить на поле. Ассистент Николая Цымбала в 19:14 заявил, что команда будет играть. Протоколов на поединок пока нет.

Напомним, закарпатский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками, дончане идут вторыми.

Минай – Шахтер: анонс матча УПЛ