Бразильский нападающий попал в сферу интересов нескольких иностранных клубов, среди которых и киевское Динамо, сообщает Calciomercato.

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Главными конкурентами киевлян в борьбе за Кайзера являются турецкие клубы. Отметим, что основная позиция игрока – центральный форвард, а также он может сыграть на флангах атаки. Transfermarkt оценивает Кайзера в 1,3 млн евро.

К слову, Ренату провел 32 поединка в составе Атлетико Паранаэнсе с сентября 2020 года, отличившись 9 голами и 2 ассистами.

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