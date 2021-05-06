ПСЖ определил три приоритета на летнее трансферное окно. Среди них – подписание Лионеля Месси, но для этого парижанам нужны деньги. Примерно 110 млн евро клуб получит от УЕФА за выход в полуфинал Лиги чемпионов, но этого недостаточно.

ПСЖ уверен в трансфере Месси – амбиции парижан поражают

Французский гранд решил продать трех футболистов, которые могут существенно пополнить клубный счет. Прежде всего, это Мауро Икарди, трансферная стоимость которого позволяет получить несколько десятков миллионов евро. На аргентинца уже есть претенденты в Италии – в частности, называют Рому и Ювентус.

Кроме Икарди, парижане не рассчитывают на защитника Тильо Керера и вингера Пабло Сарабию. Оба не хотят покидать клуб, но Маурисио Почеттино и руководство ПСЖ предпочитают избавиться от них для получения дополнительных средств, сообщает AS со ссылкой на Le Parisien.

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